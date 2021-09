Kast también se tiró contra Boric por la crisis migratoria: “Lo que hace es decirle a todos, sí se puede”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, también se lanzó contra el aspirante a La Moneda, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) al referirse a la crisis migratoria que vive el país y a los hechos de violencia ocurridos el pasado sábado en Iquique.

El abanderado de derecha sostuvo que nuestro país ha llegado a “una crisis humanitaria grave que a Chile ha llegado a límites que no podemos permitir” y calificó de “deleznables y reprochables” los actos de violencia.

En esa línea, Kast no desaprovechó la oportunidad de lanzar fuertes críticas contra el candidato presidencial Gabriel Boric.

“Gabriel Boric representa un proyecto político que representa a países que no tienen democracia y que han obligado a personas a salir, explorando nuevos horizontes. Y no solo respalda esos regímenes, sino que en su planteamiento de políticas públicas señala que tenemos todas las condiciones y posibilidades para acoger a cualquiera que venga a Chile. Y eso no se condice con la realidad”, manifestó.

Kast sostuvo que no es posible que nuestro país pueda dar condiciones para acoger a millones de potenciales migrantes, mientras que “lo que hace Gabriel Boric es decirle a todos que sí se puede”.

“En algunas cosas, hay que hablar con la verdad: No tenemos ninguna capacidad de infraestructura, ni siquiera humanitaria, de acoger todo el drama humano qué hay detrás de estas migraciones”, sentenció el candidato, quien nuevamente sostuvo que condena la violencia que se desató en algunos episodios del pasado fin de semana en el norte de nuestro país.

“Hemos condenado la violencia siempre, así como se produjeron manifestaciones en Antofagasta en algún momento contra la población migrante colombiana, salimos a rechazar lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Nosotros no creemos en ningún llamado a la violencia de nadie, de ninguna asociación de la sociedad civil. No creemos en ello, por eso hemos condenado enérgicamente la violencia después del 18 de octubre, y también la violencia que vimos en las imágenes de Iquique”, manifestó.