“Estoy más feliz”: bisabuela de 93 años termina la primaria y seguirá estudiando

Blanca Ida Saavedra, una bisabuela de 93 años, terminó la primaria y seguirá estudiando para terminar el ciclo básico.

Según informa el diario El País de Uruguay, la mujer debió abandonar el colegio cuando iba en tercero, pese a que le encantaba ir a clases.

“Éramos nueve hermanos. Mis padres nos necesitaban para trabajar en la chacra. Nos mandaban de a dos, hacíamos hasta tercero, y nos sacaban para ir a sembrar maíz y ayudar con el arado”, afirmó.

Consultada sobre qué le gustaba de ir al colegio, señaló que “cada cosa. Nunca faltaba. Caminaba tres kilómetros para ir y como solo tenía un par de zapatos me descalzaba y hacía todo a pie. Al llegar a la escuela había una tina donde me lavaba los pies, me ponía los zapatos y entraba a la clase”.

Saavedra relató que aprendió a “leer y a escribir. Siempre me encantó leer. Hasta diarios viejos leía yo. Mi marido no pudo ir a la escuela entonces yo era la que llevaba las cuentas y leía en mi casa. A mí me hubiera gustado ser maestra, por eso a mis cuatro hijos les insistí con el estudio y una hija mía fue maestra e inspectora y mi bisnieta también enseña”.

“Me pasa a buscar y vamos juntas a la escuela. Voy tres veces por semana y estoy más feliz, me distrae y la mente no se me achica tanto. El asunto es que veo poco, entonces le pido que haga las letras y los números grandes y que no use lápiz conmigo, si no tinta”, culminó la bisabuela.