“Ustedes la meten, la sacan y se van para la casa”: Diputada Girardi en debate por aborto

La diputada Cristina Girardi (PPD) protagonizó una de las intervenciones más fuertes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados durante la discusión por la despenalización del aborto.

La parlamentaria hizo uso de su tiempo con un fuerte mensaje hacia los hombres señalando que “a través de la historia no se han hecho cargo y han abortado por la boca y han querido criminalizar a las mujeres”.

“Acá se trata un proyecto básico: despenalización del aborto. Que las mujeres no vayan a la cárcel, simplemente eso. Aquí no se está hablando del Estado, de nadie… solamente que las mujeres no vayan a la cárcel por haberse practicado un aborto”, comenzó diciendo Girardi.

En Sala discutimos el proyecto de ley que despenaliza el #aborto.

¿Qué pasa con el hombre que no se hace cargo? ¿Cuál es la pena por abortar por la boca? Cero. Se ha querido criminalizar solo a las #mujeres.

Comparto parte de mi intervención.#AbortoLegal pic.twitter.com/km1AGZ9GjV — Cristina Girardi (@diputadagirardi) September 28, 2021

Luego agregó: “Yo quisiera hacer una pregunta, si una mujer llega a una situación de aborto.. quedó embarazada por qué, por una fertilización in vitro, por obra del espíritu santo, o fue porque un hombre, un macho alfa, macho menos, lo que sea, la dejó embarazada. Qué pasa con ese hombre, aborta por la boca… dice no me hago cargo y ¿cuál es la pena por abortar por la boca? Cero, cero, por qué, porque es macho, puede hacer lo que quiera, pero él no va a ir a la cárcel ningún segundito por embarazar a una mujer”.

“Las mujeres no eligen abortar, tienen que abortar, están obligadas a abortar, no es que vayan corriendo a hacerse un aborto, porque quieren quedarse embarazadas y correr a hacerse un aborto, eso es menospreciar a las mujeres y eso es lo que ha hecho esta cámara de diputados permanentemente aquellos que han hablado en contra de las mujeres tratándolas de asesinas”, argumentó la diputada.

Y cerró con una fuerte interpelación: “Ustedes no pagan ninguna consecuencia, porque ustedes la meten la sacan y se van para la casa, y no hacen nada más. Yo quiero que aquí se acabe el doble estándar para siempre.