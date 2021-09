Feroz encontrón entre Felipe Kast y Navarro: “Que venga a apuntar con el dedo a un demócrata como el Presidente Piñera y que no apunte a un dictador”

En el Senado se abordó en sesión especial la crisis migratoria en el norte del país, que quedó más de manifiesto con la marcha del fin de semana en Iquique, y que terminó con la quema de enseres a los extranjeros.

En medio de esta discusión, el senador Evópoli, Felipe Kast, increpó fuertemente a Alejandro Navarro.

“Usted es cómplice de la dictadura más brutal que ha sufrido nuestro continente en la historia, todo el sufrimiento de estos migrantes que usted les pide perdón, que bueno que le pida perdón, porque usted no respeta los derechos humanos y no sé como es presidente de la comisión de Derechos Humanos”, le dijo Kast a Navarro, que al no tener derecho a palabra, se intentaba defender.

“Usted defiende a la dictadura más brutal y que venga a apuntar con el dedo a un demócrata como el Presidente Piñera y que no apunte con el dedo a un dictador…que se ha imaginado usted, no tiene derecho a nada“, sentenció Kast, ante los intentos sin muchos resultados de la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, que intentaba apaciguar los ánimos.