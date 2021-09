Descolgadas: dos diputadas de Chile Vamos anunciaron que no votarán por Sichel

Dos diputadas de Chile Vamos anunciaron que no votarán por el abanderado presidencial de la coalición, Sebastián Sichel, e incluso una de ellas informó que respaldará la candidatura del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La situación se enmarca en la denominada “rebelión” de algunos parlamentarios oficialistas durante la votación del cuarto retiro a los fondos previsionales. Pese a que Sichel y el Gobierno llamaron a rechazar la iniciativa surgida desde la oposición, esta contó con los votos necesarios en la Cámara de Diputados para seguir su tramitación en el Senado.

En ese contexto, la diputada Francesca Muñoz (RN) -que votó a favor del cuarto retiro- aseguró que Sichel “dijo que no iba a apoyar a los diputados que apoyaran el cuarto retiro, y lo que yo estoy agregando es que el no apoyo es recíproco. Yo tampoco voy a apoyar la candidatura de él”.

Además, Muñoz aseguró que el equipo de Sichel “debe evaluar cómo han ido trabajando todo este proceso con sus estrategias. Por supuesto yo creo que deberían evaluarlo”.

En tanto, la diputada de la UDI, Nora Cuevas, indicó en T13 que tampoco votará por Sichel y apoyó la postulación de Kast.

“Yo personalmente no me relaciono con el candidato Sichel, así que no he tenido opción de estar en reuniones con ellos (…) Yo estoy con José Antonio Kast en esta campaña presidencial. Yo siempre he dicho que valoro mucho la amistad en las personas, las consecuencias de los personajes. He sido lo que he sido en política gracias a José Antonio Kast. Él fue quien me descubrió”, explicó Cuevas, quien también votó a favor del cuarto retiro.

De esta forma, ambas se sumaron al diputado Leonidas Romero (RN), quien ya había anunciado su apoyo a Kast e incluso fue llevado al Tribunal Supremo de su partido por dicha decisión.