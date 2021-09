Descubren a mujer de 91 años con un cultivo de marihuana indoor en un hogar de ancianos

Una anciana de 91 años fue descubierta por personal de una residencia para adultos mayores en Suabia, dentro del estado federado de Baviera, cultivando una planta de hachís, marihuana, la cual por desconocimiento mantenía al interior de su habitación en el recinto.

Según informó el diario Augsburger Allgemeine, el pasado domingo la mujer se encontró luego de realizarse una operación en un hospital con efectivos policiales en la residencia para adultos mayores donde aloja, quienes alertados por el llamado de los funcionarios del recinto llegaron al lugar para investigar el caso.

“La residente estaba completamente sorprendida porque no sabía el nombre de la planta y no sabía nada sobre la prohibición del cultivo”, indicó este lunes la policía de Augsburgo, quienes explicaron que la señora en un principio no aceptó que los efectivos se llevaran la planta de marihuana, ya que según ella “había estando cuidándola durante mucho tiempo”.

Se había encariñado con la planta de marihuana

“Como le gustaba la planta y la había cuidado por mucho tiempo, en un principio ella no aceptó la incautación de parte de los agentes”, reportó el diario germano, que afirmó que todo el conflicto se solucionó una vez que la mujer entendió los argumentos de los oficiales, quienes con mucha paciencia persuadieron a la anciana de que en su poder tenía una planta cuya producción y distribución está sancionada por la ley alemana.

En la publicación se cuenta además que “no se sabe cómo fue que la mujer obtuvo la semilla” ni quien “pudo entregársela”.

“Ella no recuperará su amada planta. La planta debe ser destruida en el futuro previsible porque es un narcótico”, aportó este lunes un funcionario del recinto de adultos mayores.