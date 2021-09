Diputado venezolano critica ataque a migrantes de su país en Iquique: “Nosotros acogimos a cientos de chilenos en la dictadura de Pinochet”

Una dura crítica hacia el manejo de Chile por la crisis migratoria lanzó un diputado venezolano, opositor al régimen de Nicolás Maduro, quien acusó que “lo ocurrido en Iquique” en las manifestaciones del pasado fin de semana en el norte del país, debe “ser rechazado por todos los venezolanos y la comunidad internacional”.

José Gregorio Correa, parlamentario venezolano, coordinador y presidente de la subcomisión de Asuntos Migratorios, se manifestó contrario a los ataques del que fueron víctimas varios migrantes venezolanos en Iquique, quienes fueron agredidos y sufrieron la quema de sus carpas y utensilios en la manifestación que ciudadanos iquiqueños realizaron en el norte de Chile.

Recuerdo histórico por migrantes chilenos en dictadura militar

“Nosotros ya acogimos a cientos de chilenos en la época de su dictadura con Pinochet, hoy nosotros esperamos que cada venezolano en el mundo sea acogido por cada país que así lo reciba”, pidió Correa en entrevista con el diario El Universal, recordando la época en que la nación caribeña fue uno de los países que más cantidad de chilenos exiliados acogió en el mundo, con cerca de 80 mil de los 200 mil expulsados del país durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Según enfatizó Correa, “un venezolano no puede ser perseguido por ser inmigrante, por no tener su situación regularizada ante el Estado chileno, no puede ser objeto de abusos ni de humillaciones porque a un venezolano en cualquier parte del mundo se le debe respetar su dignidad”.

Es por ello que enfatizó en las medidas que, según él, debe tomar el Gobierno de Chile con todas las personas que estuvieron involucradas en el ataque a ciudadanos venezolanos en Iquique.

“Le reclamamos al Gobierno de Chile que tenga toda la capacidad y energía de castigar quienes han perseguido, vejado y humillado a cada venezolano”, finalizó.