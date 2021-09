Pamela Jiles se emociona al hablar del “abuelo”: “Ha sido mi apoyo cuando nadie me apoyó”

Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el cuarto retiro de fondos de la AFP y la diputada del PH, Pamela Jiles, comentó este hecho, que ha sido su bandera de lucha.

En conversación con “Bienvenidos”, Jiles dijo que no ha sido fácil liderar este proceso y se emocionó al hablar de su pareja, el “abuelo”, Pablo Maltés.

“Estoy un poco frágil emocionalmente producto de la felicidad y se lo digo porque tengo una necesidad grande de decirlo, el abuelo Pablo Maltés ha sido mi apoyo cuando nadie me apoyó, cuando me quedé completamente sola en este Congreso, donde también se vive mucha crueldad, cuando todos me quitaron el saludo”, comentó Jiles.

“El abuelo fue mi apoyo fundamental para el primer retiro, el segundo, que recuerde usted que lo presentó él en esta misma Cámara y todos se le tiraron al cogote, porque era inadmisible que presentara”, indicó.

“Es mi arma secreta, es a quien ayer cuando apareció el numerito 94 y yo supe que habíamos ganado este cuarto retiro para la gente es quien me parecería justo que estuviera dentro del hemiciclo”, finalizó la parlamentaria.