General Motors anuncia creación de 5.000 empleos en EEUU tras no realizar inversión en México

El fabricante de automóviles General Motors (GM) anunció este martes que invertirá 1.000 millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos y que creará 5.000 empleos en los próximos años, una decisión de la que el presidente electo Donald Trump se tomó el crédito.

Las inversiones en un nuevo modelo de auto y en tecnología avanzada se suman a los 1.500 empleos nuevos y a los que evitó suprimir GM, mientras 450 plazas serán repatriadas desde México, dijo la compañía estadounidense en un comunicado.

Se prevé que esas medidas podrán crear un total de 5.000 nuevos empleos en los próximos años.

GM indicó que esta nueva inversión se agrega a los 2.900 millones de dólares anunciados en 2016 y a los más de 21.000 millones invertidos en Estados Unidos desde 2009.

El anuncio de la compañía se suma a los realizados recientemente por otra grandes empresas para crear empleos en Estados Unidos, como la automotriz Ford, la cadena comercial minorista Wal-Mart y el gigante de venta en línea Amazon, días antes de que Trump asuma el poder tras su triunfo en las elecciones de noviembre.

El martes Walmart anunció que iba a crear 10.000 empleos suplementarios en EEUU en 2017.

Trump ha continuado su estrategia de presión, especialmente a través de la red Twitter, amenazando a las compañías estadounidenses con sanciones por importar productos manufacturados en el exterior.

Rápidamente tras los anuncios de GM y de Walmart, Trump se adjudicó en Twitter el crédito por las creación de nuevas plazas de trabajo.

With all of the jobs I am bringing back into the U.S. (even before taking office), with all of the new auto plants coming back into our…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2017