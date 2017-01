Esta plataforma une a un viajero con el que quiere comprar algo en el extranjero

Todo partió por una conversación entre amigos y un encargo de un producto que no se encontraban en Chile.

“Diana es amante de los libros, la tecnología y las bicicletas vivió un año en Francia. En enero del año pasado estábamos en su casa filosofando sobre la vida junto a otros amigos, recordando esas cosas que encontraban en otros países y que no podían conseguir acá. Ahí pregunté si alguien conoce a una persona que este viajando desde USA a Santiago, porque necesitaba comprar el regalo de cumpleaños de mi novio, pero lo que él quiere no se consigue acá”, comenta María Fernanda Lesmes, una de las fundadoras de este emprendimiento.

Ella es de colombiana, pero ya lleva más de 20 años vivienda fuera de su país y menciona la motivación para haber ideado esto es precisamente porque “no todos tienen la suerte de tener amigos que estén todos los días viajando para pedirle encargos”.

¿Pero cómo funciona Social Buyers? La plataforma conecta a ambas partes, una vez que un viajero postula, el cliente transfiere el dinero al sistema y el viajero va y compra con su dinero. Una vez que se concreta la entrega, se libera el monto del producto y la recompensa, y la transacción quedan cerrada.

Para utilizar el servicio, hay que registrarse en en www.socialbuyers.cl y tras seguir los pasos de ingreso, se puede solicitar de inmediato lo que se desea comprar, mediante un link de referencia de Amazon o eBay, para que el comprador la pueda ubicar, adquirir y traer a Chile.

¿Y hay riesgos de engaños o estafas? Lesmes lo descarta y cuenta que “tenemos seguros involucrados que nos permiten respaldar a nuestros usuarios”. Asimismo asegura que “el modelo está diseñado de forma tal que los intereses de ambas partes están resguardados, no hacemos envío de mercancías cuyo origen el viajero no conoce y no son realizadas en un comercio establecido”.