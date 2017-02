Ganancias por exportaciones de pisco chileno subieron US$ 2,7 millones en 2016

El pisco es uno de los principales licores que exporta nuestro país. Actualmente, esta bebida llega a más de 50 mercados a nivel internacional, por lo que los envíos han aumentado en más de 100% en la última década.

De esta forma, las exportaciones registraron un crecimiento de US$ 2,7 millones el 2016. Sin embargo, estas cifras no son auspiciosas si se comparan con otras industrias como la vitivinícola, la que registró envíos por más de US$ 1.428 millones el año pasado, según informa La Tercera.

Los principales destinos de este destilado son los mercados de Europa, destacando Reino Unido, Rusia, Polonia y Alemania, siendo la Compañía Pisquera de Chile (CPCH), una de las principales empresas del rubro, quien exportó al viejo continente un 33% del total de los embarques.

ProChile, institución encargada de promover las exportaciones de productos y servicios del país, anunció nuevas acciones para aumentar la difusión en ese continente, puesto que el principal problema para su expansión es el difícil acceso, el poco conocimiento y los altos precios que difieren de sus competidores directos.

Una de las principales medidas que se tomarán para mitigar estos problemas será hacer una considerable inversión para difundir y posicionar la imagen de este licor, tratando de que cobre importancia y relevancia en este mercado para crear un mayor interés en este producto.

ProChile, a través del departamento de Europa, está organizando un nuevo evento cuyo objetivo es promover la bebida tanto de productores como de consumidores en Bélgica y Polonia, países interesados en el destilado, el cual se concretaría el segundo semestre este año.