Sernac inicia mediación colectiva con Inmobiliaria Paz por cláusulas abusivas

El Servicio Nacional del Consumidor inició una mediación colectiva con Inmobiliaria Paz con el objeto que éste proveedor ajuste aquellas cláusulas que el Sernac estimó como abusivas en sus diferentes contratos, tales como contrato de reserva de compra de inmuebles, contrato de promesa de compraventa y contrato de compraventa.

La acción se produce luego que el SERNAC analizara los documentos y detectara eventuales infracciones a la Ley de Protección del Consumidor, particularmente, al derecho a una información veraz y oportuna, y a las características relevantes del bien ofrecido.

En este sentido, todo proveedor de bienes o servicios está obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades, conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido la entrega del bien.

Reclamos sector inmobiliario

Durante 2016, el SERNAC recibió 5.172 reclamos en contra del mercado inmobiliario, lo que lo ubica entre los sectores con más quejas por parte de los consumidores. Durante el mismo período del 2015, el Servicio recibió 3.224. Es decir, durante este 2016 hubo un aumento de casi 2.000 casos. La inmobiliaria Paz se ubica en el sexto lugar entre las más reclamadas, con 123 casos.

¿Qué son las cláusulas abusivas?

Son aquellas incorporadas en los contratos de manera predispuesta por el proveedor y respecto a las cuales el consumidor no tiene posibilidad de negociar o cambiar el contenido.

Por ejemplo, es abusiva una cláusula que establece que la empresa puede cambiar las condiciones ofrecidas en forma unilateral, no establece fecha de entrega de una propiedad, cuando declara en el contrato no hacerse responsable ante incumplimientos o atrasos, o que no establece una fecha de entrega de la propiedad en el contrato de promesa.

¿Qué acciones ha tomado el Sernac?

El Servicio ha interpuesto denuncias ante el Ministerio Público por posibles delitos de estafas, pero además a iniciado juicios colectivos por demandas en contra de empresas de este mercado que no han cumplido con los consumidores ni con la ley que resguarda sus derechos en materias como cláusulas abusivas en sus contratos, problemas relacionados con calidad de la vivienda, por incumplimientos de condiciones contratadas y demora en la entrega.

¿Cuáles son mis derechos en el mercado inmobiliario?

La compra de una vivienda es la inversión más importante para la mayoría de las familias, pues involucran los sueños y proyecciones de cada uno de sus integrantes, donde además se destinan parte importantes de los ahorros conseguidos durante años de trabajo.