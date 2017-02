Minera Escondida detendrá faenas un mes por huelga de trabajadores

La chilena Minera Escondida anunció que está dispuesta a detener su producción durante un mes ante la inminente huelga anunciada por el Sindicato Nº1, que representa a 2.500 trabajadores del mayor yacimiento de cobre en el mundo.

“Hemos decidido no hacer reemplazos, por lo menos los primeros 15 días mínimo, no produciremos en esta etapa ya que una huelga de mantenedores y operadores no proporciona las condiciones apropiadas para resguardar la seguridad e integridad de nuestros trabajadores” sentenció Patricio Vilaplana, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida, en declaraciones a medios locales.