Cinco claves sobre la huelga de minera Escondida

Este jueves 2.500 trabajadores del sindicato N°1 de minera Escondida iniciaron una huelga tras no llegar a acuerdo en la negociación colectiva.

¿Cuáles son las causas y consecuencias de esta paralización? Lo explicamos a continuación:

Las diferencias entre trabajadores y la empresa

La distancia entre los trabajadores y la minera perteneciente a BHP Billiton no son menores. Mientras los trabajadores piden un reajuste salarial de 7% y un bono por término de conflicto de 25 millones de pesos. En contraste, Escondida ofrece un bono de 8 millones de pesos, sin reajuste a los sueldos, la restricción de algunos beneficios generados en negociaciones anteriores y una duración del nuevo contrato colectivo de cuatro años.

Mina parada por al menos 15 días

De manera oficial, ayer la compañía señaló que producto de este conflicto laboral, está dispuesta a parar las faenas de la mina por un mes. “Hemos decidido no hacer reemplazos, por lo menos los primeros 15 días mínimo, no produciremos en esta etapa ya que una huelga de mantenedores y operadores no proporciona las condiciones apropiadas para resguardar la seguridad e integridad de nuestros trabajadores”, sostuvo Patricio Vilaplana, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la firma.

Precio del cobre

Este miércoles en la previa del inicio de la paralización, el valor del metal rojo tuvo un fuerte incremento de 1,09%. De todas maneras, este jueves, la materia prima se cotizó estable con un leve retroceso de 0,03%.

Según Ramiro Galiano, planner VP Inversiones de Capitaria, “sin duda alguna este tipo de conflictos es un impulso alcista al precio por la incertidumbre acerca de la oferta disponible en el mercado en el futuro”.

Asimismo añade que esto se puede unir a otros factores como, el mayor consumo de cobre por aumento de infraestructura en Estados Unidos y la mejora en expectativas de manufactura en China, para que el valor del llamado “sueldo de Chile” siga escalando.

Impacto en la economía

Debido a que ésta es la mina de cobre más grande del mundo y genera el 20% del metal total del país, el impacto de tener un mes el yacimiento paralizado no es menor. Según cálculos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), lo que esto provocaría es tener un crecimiento nulo en febrero, debido a que el Imacec estaría cerca de registrar un 0%.

De hecho, ya hace algunos días, el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, advertía que esta movilización “posiblemente tenga un efecto incluso mayor en el Imacec que los incendios”.

Al respecto, Alejandro Urzúa, académico de la Universidad Andrés Bello, sostiene que “obviamente tiene un impacto importante”, aunque aún “es difícil poderlo cuantificar”.

Si bien, reconoce que “si se amplía (la huelga), será mayor el impacto”, considera que “lo que está haciendo Valdés es ponerse el parche antes de la herida, porque sabe que el Imacec se viene malo”.

Casi a 10 años de la última

Fue en 2006 que se inició la última huelga en esta mina. En ese entonces, la paralización se prolongó durante 25 días, entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre.