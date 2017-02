Vocero de trabajadores de Escondida: "La huelga no es para hacer daño"

“Nosotros no estamos para hacerle daño a nadie, no nos vamos a manifestar en acciones que no correspondan, que estén reñidas con la ley, por lo tanto nosotros tomaremos nuestra postura de huelga y ahí nos quedaremos hasta que esto se resuelva”.

Con estas palabras definió el sentido de la huelga legal que iniciaron este jueves los cerca de 2.500 trabajadores del Sindicato N°1 de la Minera Escondida, el vocero de dicha agrupación laboral, Carlos Allendes definió el tono de la paralización laboral en la que muchos denominan la mina privada de cobre más grande del mundo.

Allendes también descartó otro tipo de movilización distinta a la paralización. En ese sentido, aseveró que la nula producción de la compañía cuprífera será suficiente para presionar a los directivos para que accedan a sus demandas laborales y salariales.

“La presión de la huelga es justamente dejar de producir, pero no por un interés de destruirla, si no que por una necesidad. La empresa tiene que entender que los trabajadores hacen la producción, por lo tanto esa parte hay que compartirla. Si la empresa no lo entiende, bueno, en algún momento tendrá que flexibilizar y llegar a un acuerdo”, puntualizó

Y agregó que la estrategia de la empresa es “apuntar a la sobreproducción y a la explotación de los trabajadores aumentando las horas de trabajo y disminuyendo las horas de descanso para ser más productivos. Reducir los salarios, ponerle condiciones para que puedan estar más tiempo en las faenas, pero ganando menos, y eso no lo vamos a aceptar”.

Por ahora, los trabajadores en huelga legal ya instalan una suerte de campamento para pernoctar en las afueras de la mina, cosa de no dejar de lado sus manifestaciones en ningún momento.

El vocero sindical no descartó que la paralización pueda extenderse por más de un mes, pero fue enfático al señalar que se mantendrán alerta ante la posibilidad de retomar el diálogo con la compañía y lograr un acuerdo beneficioso para los trabajadores.