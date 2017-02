Trump atribuye récords en Bolsa de Nueva York a la "confianza" en su mandato

El presidente de EEUU, Donald Trump, atribuyó este jueves los recientes récords registrados en Wall Street al “gran nivel de confianza y optimismo” que existe sobre su mandato.

Por quinto día seguido, Wall Street cerró este miércoles con récords en sus tres principales indicadores, un repunte apoyado en las promesas económicas de Trump y el buen rumbo de la economía estadounidense que no parece tener fin.

La racha de récords consecutivos en los tres índices es ya la más larga desde enero de 1992.

Según subrayó Trump en su tuit, esto está ocurriendo “¡Incluso antes del lanzamiento del plan de impuestos!” que él ha prometido.

Stock market hits new high with longest winning streak in decades. Great level of confidence and optimism – even before tax plan rollout!

