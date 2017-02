Aumenta tendencia de viajar en temporada baja

Para el pesar de muchos, el verano está llegando a su fin, pero mientras algunos se lamentan, otros cuentan los minutos para que así sea.

Se trata de aquellos que viajarán en temporada baja, ese lapso del calendario entre marzo y noviembre y que no incluye hitos del año como la Semana Santa, las vacaciones de invierno o las Fiestas Patrias, aunque según las agencias de viajes, el tercer mes del año cada vez está pasando a una categoría “intermedia”.

¿Pero qué características tienen estas personas? A diferencia de los turistas de temporada alta, que generalmente viajan en familia, “el perfil del viajero en esta época está compuesto principalmente por gente joven, de entre 25 años a 45 años, con posibilidades de programar sus vacaciones, y que, si bien se toman vacaciones en verano, se reservan unos días para viajar en temporada baja”, explica José Manuel García, gerente de Hoteles de Despegar.com.

Asimismo, las razones para ir contra la corriente del resto de quienes descansan en verano son claras. “En esta fecha se puede encontrar precios hasta un 40% más bajos versus temporada alta, porque la demanda es más baja”, comentan desde la Agencia Cocha, agregando que otro beneficio importante es que los lugares no están tan llenos, y es más fácil descansar, no hay tantas colas en los aeropuertos, no hay tantos niños en los hoteles y hay mayor disponibilidad.

Destinos más demandados

Debido a esto, no sorprende que la demanda por reservas vaya al alza. García subraya que la brecha de viajes entre temporada alta y baja ha disminuido significativamente en nuestro país.

“Por ejemplo en 2016, más que otros años, notamos que los meses de temporada baja empezaron a competir en venta con los de verano. La brecha de consumo, que antes era de un 20%, hoy ha bajado a la mitad, situándose en un 10%, en parte a raíz de la mayor competencia entre las líneas aéreas”, sostiene el ejecutivo y añade que esta tendencia se mantiene este año.

¿Y cuáles son fueron los lugares más demandados de este año? “El destino internacional preferido por los chilenos es Río de Janeiro, este abarca cerca del 10% de las reservas efectuadas para viajar fuera del país. Mientras que el destino más demandado a nivel nacional es Isla de Pascua”, comenta García, destacando que representa el 11,2% del total y la demanda creció un 75% en comparación a 2016.

Si está de vuelta de su descanso estival y se entusiasmó con la idea de vacacionar en temporada baja para el próximo año, o se quiere hacer un break a mitad de año, hay algunos consejos que debe considerar.

“Una de las opciones más común es viajar de noche, así se podrá maximizar el tiempo en el destino”, recomienda el ejecutivo de Despegar, quien además plantea como una opción conveniente “elegir destinos poco convencionales”.

Otras recomendaciones generales son revisar la documentación necesaria, revisar el itinerario completo, por si es necesario algún requisito particular, llevar las cosas más valiosas en el equipaje de mano y hacer el check-in en sitio web de la aerolínea, para ahorrar tiempo y angustias de último momento.