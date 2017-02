Sin acuerdo concluye reunión entre trabajadores y Minera Escondida

En este sentido, el vocero de los mineros, Carlos Allendes, afirmó que “la empresa ratifica que no van a hacer ningún cambio” respecto a su propuesta de un bono de 8 millones de pesos sin reajuste, mientras que los trabajadores piden un bono de 25 millones de pesos y un reajuste salarial de un 7%.

Asimismo, el dirigente afirmó que “insisten en hacer cambios en cláusulas que no existen en nuestro contrato colectivo, insisten en utilizar los tiempos de descanso de los trabajadores fuera y dentro de la jornada laboral y también, lamentablemente insisten en que nuestro convenio no se respeta, por lo tanto, no es pie de negociación”.

“Aquí no hay nada más que conversar, ahora tendrán que empezar ellos a dar explicaciones de por qué esa intransigencia (…) si ellos nos necesitan nuevamente vamos a acudir, pero cuando ellos realmente cambien su postura”, comentó el vocero de los trabajadores, Carlos Allendes.

Por ello, Allendes recalcó que seguirán movilizados el tiempo que sea necesario para alcanzar un acuerdo con la empresa.

“La empresa reiteró su intención de no respetar la línea base establecida por el Sindicato y sus más de 2 mil 500 socios y socias, en el sentido de que no respetará las remuneraciones y beneficios contenidos en el último convenio colectivo, así como también manifestó su decisión de imponer cláusulas discriminatorias entre trabajadores antiguos y nuevos y no aclaró si respetará los tiempos de descanso de los trabajadores”, remarcaron los mineros mediante comunicado.