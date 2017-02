Minera Escondida y trabajadores se reúnen a 12 días de iniciada la huelga legal

Esto, tras haber rechazado la última propuesta entregada por la compañía, que sólo ofrecía un bono de término de conflicto de 8 millones de pesos sin reajuste salarial.

Previamente, Minera Escondida habría informado que condicionaba su participación en esta reunión a que se permitiera el cambio de operarios de empresas externas que trabajan en el yacimiento, situación que fue desmentida por los trabajadores.

“En cuanto al comunicado emitido ayer por la empresa, en el que condiciona su asistencia a que no se produzcan bloqueos de acceso, expresamos que no existen tales bloqueos. Sólo un grupo de trabajadores se ha limitado a verificar que en los vehículos de la empresa no ingresen trabajadores afectos a la huelga u otros trabajadores mediante los cuales se intente violar la ley (rompe huelgas)”, indicaron en un comunicado.

“Lo anterior, frente a antecedentes confirmados de que la empresa ha utilizado trabajadores en huelga no designados por Sindicato dentro del procedimiento legal, para que presten servicios”, agregaron.

Además, el Sindicato Nº1 indicó que fiscalizadores de la Dirección del Trabajo acudieron a distintos sectores de las instalaciones de la mina, comprobando que el sindicato está cumpliendo con destinar a todos los trabajadores socios a las funciones de emergencia, como fuera ordenado por el Juzgado de Letras del Trabajo.

“Esperamos que la Minera Escondida no apele a subterfugios y al final cumpla con las expectativas de sus trabajadores, autoridades, parlamentarios y ciudadanía en general, y acepte en definitiva a entrar en un proceso de negociación que se construya a partir del respeto de los actuales beneficios, sin discriminar entre trabajadores y sin afectar los tiempos de descanso”, finalizaron.

Los trabajadores de la cuprífera solicitan a la empresa un bono de término de conflicto de 25 millones de pesos y, junto con esto, que se respeten los actuales beneficios y no poner cláusulas discriminatorias en este nuevo contrato colectivo.