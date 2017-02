Huelguistas de minera Escondida mejoran instalaciones de campamento habilitando canchas de fútbol y sala de cine

El pasado 9 de febrero el sindicato Nº1 de la minera Escondida paralizó sus trabajos en la faena de cobre más grande del mundo. Los cerca de 2500 trabajadores piden mejoras en sus condiciones laborales, como un bono por término de conflicto por 25 millones.

Desde aquella fecha ambas partes han tenido acercamientos que aún no dan con una solución definitiva. Por ello, de acuerdo al sindicato, por cada día sin operaciones, la compañía deja de percibir cerca de US $20 millones, lo que multiplicado por los 16 días que ya acumula el paro, suma US$ 320 millones.

Por el lado de la empresa aún no entregan cifras estimativas del daño financiero que ha producido el conflicto, pero sí han señalado que “dada la incertidumbre de cuándo se reiniciarán las laborales no es posible calcular el potencial efecto”.

¿Qué viene ahora?

Los trabajadores insisten en mantener sus beneficios actuales, y han sido reiterativos en que aquello es algo intransable. Por ello pretenden mantener la movilización y ya mejoraron el campamento que levantaron cuando comenzó el paro. Es más, habilitaron dos canchas de fútbol donde en pocos días más comenzará un mini torneo. Además, trabajan en el acondicionamiento de la casa de reuniones para ver películas, todo a fin de mantener unidos y entretenidos a los huelguistas hasta que finalice el conflicto.

Con anterioridad dirigentes del sindicato señalaron que estaban preparados para, de ser necesario, aguantar hasta dos meses paralizados. Para ello la organización se preparó y creó un fondo de $250 millones, cifra adicionala los recursos con los que ya contaban.