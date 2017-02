El negocio de Piñera en Perú explicado con manzanitas

Matías Godoy

Este jueves venció la reserva en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra del ex presidente de la República Sebastián Piñera, en el marco de la compra de acciones de Exalmar que efectuó su sociedad, Bancard Inversiones Limitada, mientras era mandatario y se encontraba en desarrollo el litigio marítimo entre Chile y Perú.

Y es que en noviembre del año pasado el diputado PC Hugo Gutiérrez interpuso una querella contra Piñera por uso de información privilegiada y negociación incompatible, diligencia acogida y la que ha ameritado una investigación de más de dos meses para evidenciar si el ex jefe de Estado estuvo al tanto de la operación e incurrió en dichos delitos.

Se estima que entre 2010 y 2011 Bancard adquirió acciones de Exalmar, tercera mayor productora de harina de pescado de Perú (líder en el mundo). Estas inversiones se habrían realizado a partir de dos sociedades, una de ellas constituida en Islas Vírgenes Británicas y ambas no declaradas por Piñera ante Contraloría, mientras éste comenzaba a ejercer el cargo de Presidente de la República. Los cuestionamientos a la operación emergieron como la espuma al considerar que nuestro país se encontraba en pleno litigio internacional con el vecino país sobre la soberanía de mar, zanjado en 2014 con un fallo que traspasó océano de nuestro país a la nación altiplánica. Resultado que, a la luz de la lógica, habría beneficiado la posición de mercado de Exalmar y con ello la inversión de Piñera habría sido rentable.

A pesar de los emplazamientos, Sebastián Piñera ha dicho públicamente que no estaba al tanto de dicha operación, puesto que dejó en manos de terceros la administración de gran parte de sus negocios al asumir como Presidente. No obstante, diversas fuentes dan cuenta que la administración de terceros sólo abarcó su fortuna en inversiones nacionales, equivalentes a un 16% del total. Así perfectamente podría haber tenido conocimiento de inversiones en el extranjero. Para ello resultaba transparente contar con correos electrónicos de Nicolás Noguera, gerente de Bancard, y Sebastián Piñera Morel, hijo del ex mandatario, los que no habrían sido facilitados a la Brigada de Delitos Financieros.

¿Sabía Piñera de los negocios de su empresa en Perú? ¿Cuál rol habría jugado en esa operación? ¿Habría cometido delitos al ser el más grande funcionario público del país por ese entonces? Preguntas que buscan indagar cuáles son las metas detrás de quienes deben defender y promover los intereses de nuestro país.

