Trabajadores de Escondida niegan conversaciones con BHP

“Hemos vuelto a reunirnos y las cosas están empezando a ordenarse en alguna forma de negociación”, afirmó Andrew Mackenzie, CEO de BHP Billiton, principal controladora de Escondida, al medio estadounidense Bloomberg respecto de un supuesto restablecimiento en las conversaciones con los empleados de la minera después de 19 días de huelga, hecho que sus trabajadores negaron, asegurando que hasta el momento no ha habido comunicación alguna.

Nosotros no estamos en conversación absolutamente con nadie, ni con el CEO, ni con BHP ni con Minera Escondida. Yo creo que mintieron o pasaron mal el dato, porque la verdad no hemos tenido ninguna reunión. Tal vez están tratando de calmar las aguas de los inversionistas para darles algún tipo de tranquilidad, pero dista mucho de los hechos, nosotros seguimos acá y nadie nos ha invitado ni siquiera a conversar”, aseguró Carlos Allendes, vocero y tesorero del Sindicato N°1 de trabajadores.

Para el vocero, la empresa tiene que respetar los puntos dorsales que son “no extender la jornada laboral con tiempo de descanso de los trabajadores y además no poner la cláusula de distinción entre trabajadores nuevos con los antiguos, es decir, no hacer clases ni categorías de trabajadores, nosotros no lo vamos a aceptar, eso es anticonstitucional y discriminatorio”.

Respecto a una nueva fecha de negociación, expresa que “no tenemos nada acordado, pero si la compañía cambia las clausulas, si la empresa acepta las condiciones que le pedimos con todos los puntos basales, estamos dispuestos a conversar y hacer una negociación”.