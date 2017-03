Primera batalla ganada: Trabajadores de Escondida reciben gratificación

El Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta ordenó a Minera Escondida pagar a todos los socios del sindicato las gratificaciones correspondientes al año 2016 por el monto de $1.545.000, esto luego de que los trabajadores denunciaran el no pago oportuno de dichas gratificaciones.

El plazo dado por el tribunal fue de 48 horas, resolución que fue cumplida ayer según afirmaron dentro del sindicato.

Para Carlos Allendes, vocero del Sindicato N° 1 de Minera Escondida, la resolución es positiva, “estamos bastante contentos porque sabíamos que la compañía había aplicado unos dictámenes que no correspondían a nuestra situación, de otras empresas en las que no se pagaban la modalidad de gratificación anual, entonces ese dictamen no correspondía a nosotros. Con nuestros abogados y asesores ya habíamos revisado la situación, pero cuando salió la información del pago por parte de la compañía se levantó rápidamente el reclamo legal”.

“Desde que llegó la respuesta estamos felices, pero una vez más se demuestra que la compañía no tenía ningún interés en arreglar el problema. Creo que lo único que querían realmente era molestar a los trabajadores que están en esta huelga para desesperarlos por los pagos. Afortunadamente se dio la situación y estamos tranquilos porque esto ya está solucionado, y eso para nosotros es un punto de ganancia sobre la compañía, demostrando una vez más como trabaja Minera Escondida con sus trabajadores”, explicó el vocero.

Consultado sobre la respuesta de la empresa hacia los trabajadores después del fallo, Allendes expresa que: “No, absolutamente no, no nos han dado ninguna información oficial, no creo que lo hagan, seguramente van acatar el dictamen. Es muy probable que a lo mejor se comuniquen cuando vayan a hacer el pago, pero bueno, estamos serenos y sabemos que la compañía tiene que cumplir sí o sí”.

Respecto al estado actual de la paralización el vocero comenta que “en estos momentos nosotros seguimos esperando, estamos vigilantes de lo que sucede con la minera. Ya tuvimos un intento de ingreso de trabajadores de reemplazo a la faena, pero aun así parece que intentan meter más gente a la faena, sin embargo nosotros estamos sin trabajar a la espera de una pronta respuesta”.

En referencia al acercamiento entre ambas partes, Allendes manifiesta que: “No por el momento, absolutamente nada. Nosotros estamos esperando tranquilos, pero no nos han informado nada ni nadie nos ha llamado”.