Utilidades de Coca-Cola crecen 44,3% en 2016

Durante el año pasado, la embotelladora que opera en Chile y Bolivia Coca-Cola Embonor SA anotó utilidades por $40.499 millones, un 44,3% más que en 2015.

Asimismo, en la presentación de sus resultados financieros, el volumen de ventas alcanzó 271,7 millones de cajas unitarias (1.542 millones de litros), reflejando un crecimiento de 5,3% y, a su vez, el Ingreso Neto creció 7% durante el año 2016, alcanzando $543.569 millones.

El presidente de la compañía, Andrés Vicuña, destacó que “este mejor desempeño se explica fundamentalmente por el incremento de las ventas e ingresos netos, lo que junto a menores costos de ciertas materias primas, en particular del azúcar, y la resina utilizada en botellas pet, hicieron posible un crecimiento de 44% de la utilidad, aun considerando el incremento en los costos laborales y costos de distribución.”

Chile y Bolvia

Al 31 de diciembre de 2016, el volumen de ventas aumentó en 2,9% respecto del año 2015, alcanzando a 126,5 millones de cajas unitarias (718 millones de litros) y el ingreso por ventas alcanzó a $300.966 millones, con un crecimiento del 5,6% respecto del año 2015.

Al cierre de 2016, el volumen de ventas aumentó un 7,4% respecto del mismo período del año anterior, alcanzando a 145,2 millones de cajas unitarias (824 millones de litros) y el ingreso por ventas creció un 8,8% alcanzando $242.603 millones.

Nuevos productos

Igualmente, Vicuña se refirió al lanzamiento de nuevas bebidas durante los primeros meses de 2017. “Me complace destacar el lanzamiento al mercado en Chile de las nuevas opciones y marcas, Fuze Té en nuevos sabores, Agua Benedictino en sabores Limón y Frutilla, y Aquarius sabor Limonada y Pomelo”.

En este sentido, continuó, “estamos comprometidos en expandir el portafolio de marcas en bajas calorías y sin azúcar añadida, pilar estratégico que hemos desarrollado con marcas como Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Sprite Zero, Fanta Zero, Powerade Zero y Nordic Mist Zero, entre otras. Estimamos que al año 2020, más del 50% de las bebidas que se consumirán en nuestros mercados serán de bajas y cero calorías, ya que se trata de un segmento que crece y que se ha redinamizado.”

Por su parte, el gerente general de Coca-Cola, Cristián Hohlberg, señaló que “durante el año 2017, proyectamos comenzar la distribución de la marca de jugos Ades, tanto en Chile como en Bolivia, lo que viene a fortalecer nuestro portafolio y ofrecer mayores opciones para las distintas necesidades y preferencias de nuestros consumidores”.

El Sr. Hohlberg destacó asimismo, que la Compañía continúa ejecutando proyectos de inversión orientados a lograr mayor capacidad y eficiencia de producción y distribución en Chile y Bolivia. En particular, señaló “la adquisición de un terreno y la construcción de un nuevo centro de distribución en el sector de Puerto Montt”.

El resultado no operacional fue negativo en $10.001 millones, el cual se compara favorablemente con $17.460 millones de pérdida no operacional en el ejercicio anterior, debido principalmente a la variación del tipo de cambio en Chile.