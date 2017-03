Chile registra superávit comercial de US$ 236 millones en febrero

El Banco Central informó este martes que la balanza comercial tuvo un superávit comercial de 236 millones de dólares en el mes de febrero, producto de las exportaciones por US$ 4.716 millones y de importaciones por US$ 4.480 millones.

El valor de las exportaciones supone una bajada interanual del 14,7 %, mientras las importaciones disminuyeron 6,9 % respecto de febrero de 2016, de acuerdo con los datos del organismo emisor.

Con el resultado del segundo mes del año, la balanza comercial de Chile acumuló en el primer bimestre de este año un saldo positivo de US$ 956 millones.

En tanto, las exportaciones de cobre, el principal producto del país, sumaron 2.037 millones de dólares en el segundo mes de año en curso, un 12,68 % más menos que en el mismo mes del 2016, baja explicada principalmente por la huelga que mantienen aún los trabajadores de la Minera Escondida.

Según el Gobierno, la paralización supuso en febrero una caída del 12 % en la producción de cobre, el principal producto del país.

La balanza comercial chilena anotó en el año pasado un saldo positivo de US$ 4.557 millones, producto de exportaciones por US$ 59.917 millones y de importaciones por US$ 55.360 millones.

Para este 2017, el emisor prevé un superávit de la balanza comercial en torno a US$ 4.000 millones.