Dólar rompe racha al alza y cae de la barrera de los $660

Luego de casi una semana con tendencia alcista, el dólar cayó de la barrera de los 660 pesos y terminó esta jornada con una pérdida de 1,40 pesos. Así, el tipo de cambio cerró en 659 pesos comprador y 659,50 pesos vendedor.

Renato Campos, jefe de Análisis xDirect, explicó que, “a pesar de los ligeros movimientos positivos que presenta el dólar a nivel internacional y una nueva jornada negativa para el cobre que se deja caer hasta los $2.6 dolares la libra, el tipo de cambio no experimenta retrocesos en una jornada sin grandes cifras macroeconómicas que puedan condicionar el movimiento del cruce local ya a la espera de poder conocer algunos datos relevantes como la balanza de China, el IPC de Chile y las cifras de empleo en Estados Unidos del sector privado”.

Asimismo, agregó que “frente a los números de inflación que pueda mostrar la economía local, de las cuales se espera una ligera contracción, las expectativas por el momento no apuntan a un nuevo recorte en la tasa de política monetaria, por lo que la dirección que pueda tomar el dólar frente al peso chileno pareciera estar conducida por las políticas económicas de la primera economía y los movimientos del cobre que adquieren un tono bajista de corto y mediano plazo, decantando eventualmente en una lateralidad entre los $2.7 y $2.45 en el largo plazo”.

“De acuerdo al comportamiento bajista que presenta el billete verde el día de hoy, se espera que estos movimientos no superen niveles de soporte inmediato que podrían ubicarse en torno a los $653 pesos por dólar en el corto plazo. Por el momento no vemos mayores ganancias para la divisa americana en donde creemos que no excederá los $662 al finalizar esta semana”, finalizó el analista.