Conozca las ventajas y desventajas de los diferentes formatos de currículum vitae

Un buen currículum vitae (CV) recopila todos los datos académicos y experiencia laboral de forma clara y concisa, añadiendo además información personal, formación académica e intereses. Actualmente existen múltiples formatos para la presentación de la hoja de vida, y la forma que elijas para presentarte como postulante a los diferentes empleos puede hacer la diferencia.

“El currículum no permite por sí solo obtener un trabajo, sino que luego de causar una buena impresión inicial servirá para que el candidato consiga una entrevista. El propósito del currículum es conducir una buena entrevista, ponerte frente a la gente para que puedas ‘venderte’ en persona. No es el sustituto de una entrevista. Una vez que has concluido la entrevista, puede también convertirse en un buen recordatorio para que el entrevistador tenga presentes tus logros más importantes”, advierte la jefa de la Unidad de Egresados ALUMNI de la Universidad del Pacífico, Catalina Reyes.

Contar con un buen currículum ayuda enormemente en la búsqueda de oportunidades laborales, además será parte fundamental para tu branding personal, es decir, será tu principal recurso publicitario, ya que presentará tu mejor imagen.

“Es una buena idea someter tu currículum a una ‘prueba de mercado’. Haz que tus amigos o compañeros de trabajo revisen su formato y su contenido. Envíalo en respuesta a los avisos que ofrezcan trabajos para los que crees que estás calificando. Si no recibes respuesta es probable que debas realizar algunos cambios”, apunta Reyes.

Aconseja que “si conoces a alguien que por su labor debe revisar gran cantidad de currículums, como el encargado de selección de personal en una consultora o un profesional del área de recursos humanos de una empresa, pídele que revise y haga comentarios sobre el tuyo. Sin embargo, después de todos los comentarios y ajustes, recuerda que se trata de tu resumen, de manera que debes ser tú quien esté conforme con él”.

Distintos tipos de CV

La jefa de la Unidad de Egresados ALUMNI de la Universidad del Pacífico, Catalina Reyes, describe cómo son los tres principales tipos de currículum vitae y detalla cuál podría ser el ideal para cada ocasión.

Cronológico: Se trata de ordenar el CV del evento más antiguo al más reciente. Este modelo está casi en desuso. Por otro lado, existe el Cronológico Inverso, formato que permite destacar la experiencia laboral reciente y que es el más utilizado actualmente.

Optar por el currículum cronológico tiene las siguientes ventajas: se trata del formato más tradicional y aceptado por la mayoría de los departamentos de selección; es fácil de leer y entender, ya que está fuertemente estructurado; resalta la estabilidad laboral y el aumento de las responsabilidades o las promociones; y describe las funciones y logros en el puesto de trabajo.

Sin embargo, el currículum cronológico tiene varios inconvenientes, como resaltar los cambios de trabajo y la falta de ascensos o cambios de responsabilidad y los períodos de inactividad. Además, el seleccionador puede focalizarse demasiado en la edad del postulante y quedarse con este formato también puede mostrar la falta de actualización de la formación, en caso de existir.

Temático o Funcional: Este formato ordena el CV por bloques temáticos. Es recomendable cuando la experiencia es dispersa o cuando hay grandes espacios de tiempo en los que no se ha trabajado.

Este formato se centra en las capacidades y habilidades, antes que en las circunstancias laborales, además de permitir mucho más flexibilidad y libertad en la organización de la información de los logros y habilidades. Su estructura facilita la inclusión de otras informaciones relacionadas, como intereses y/o motivaciones. Este tipo de CV es especialmente útil para usarse con las nuevas tecnologías.

Por otro lado, el currículum funcional tiene dos importantes desventajas: no resalta el nombre de las empresas para las que la persona ha trabajado ni el tiempo que ha estado en cada lugar de trabajo, y además limita la descripción del puesto y sus responsabilidades.

Combinado o Mixto: La información se organiza temáticamente aunque mantiene la distribución cronológica inversa dentro de cada bloque. Este formato destaca de forma clara las capacidades y logros, junto con la experiencia y formación, y permite mucha flexibilidad y creatividad, por lo que ayuda a no pasar desapercibido si quieres presentarte a un puesto de trabajo de características especiales.

Como contraparte, el CV mixto no es un buen formato para presentarlo en los lugares que piden formularios estándar, como por ejemplo, en las webs de empleo en Internet. Además, este formato requiere que lo modifiques para cada puesto de trabajo al que optas, y esto requiere tiempo.