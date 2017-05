Día de la Madre: Sernac denuncia a cuatro empresas por detectar infracciones en su publicidad

En el contexto del Día de la Madre, el Servicio Nacional del Consumidor a través de la Unidad de Análisis Publicitario (UAP) analizó 80 anuncios comerciales (15 avisos en televisión abierta y 65 en prensa de circulación nacional), difundidos por 47 empresas entre el 25 de abril y el 7 de mayo.

Tras el análisis, la entidad concluyó que el 90% de la publicidad cumple con la Ley del Consumidor, sólo un 5% contenía infracciones y el resto presentó desajustes o bien difundió información cuya veracidad debe ser comprobada. En este contexto, cabe recordar que el mismo estudio en 2016 detectó desajustes y/o infracciones en un 29% de los anuncios publicitarios.

El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, destacó que se trata de una baja significativa y que va en directo beneficio de los consumidores. “Estos resultados son una buena noticia, ya que son el resultado del constante monitoreo y las acciones judiciales y extrajudiciales que hemos realizado en materia publicitaria durante estos años, lo que sin duda está dando frutos y ha generado cambios en el comportamiento de los proveedores al momento de promocionar sus productos y/o servicios”.

Respecto a los anuncios en los que se observaron infracciones, el organismo anunció que denunció a 4 empresas: Claro, Movistar, Ellesse y Spazzio Muebles por infracciones que se refieren a incluir frases como “hasta agotar stock”, entregar información poco legible que contradice anuncio principal induciendo a error o engaño y no indicar plazos ni bases de las promociones publicitadas, entre otras.

Además, oficiará a Wom, Portal La Dehesa, Lider y Spazzio Muebles solicitando el ajuste de los anuncios en los que se detectó falta de información veraz y oportuna y datos poco legibles por su posición, tamaño de letra o tiempo de exposición. En el caso de Eucerin, a través del oficio se solicitó comprobar la veracidad de la frase: “En Chile marca N°1 en dermocosmética”.

El ticket de cambio es voluntario, pero no la garantía legal

Con el propósito que los consumidores conozcan y puedan ejercer sus derechos en caso de que los regalos para las madres presenten fallas, el Servicio subrayó el derecho a ejercer la garantía legal.

“El derecho a garantía legal aplica cuando un consumidor compra un producto nuevo y este sale malo o no es apto para el uso normal, por lo que en estos casos el consumidor puede elegir entre tres alternativas: la devolución del dinero, el cambio o la reparación del producto, durante los tres primeros meses desde la fecha de recepción del producto”, recordó Muñoz.

¿Cómo ejerzo mi derecho a garantía legal?

Los consumidores pueden acudir directamente a la empresa que les vendió el producto presentando la boleta, factura u otro medio que acredite la compra. No son válidos los carteles o timbres en las boletas donde se indique que no se responde por cambios o devoluciones.

Las empresas no pueden derivar al consumidor a lugares lejanos o atender en horarios diferentes a los de venta normal. Es decir, las empresas deben ofrecer las mismas condiciones en que realizaron la venta del producto.

Tampoco los proveedores pueden poner barreras en el ejercicio del derecho a garantía, como permitir el cambio o devolución del dinero bajo la condición de restituir los envases originales o cobrar por ello.

¿Y si el producto fue comprado en una liquidación?

No por comprar más barato, los consumidores tienen menos derechos. Según el Sernac, el consumidor puede hacer efectiva la garantía ante el vendedor y en caso de que no lo pueda ubicar o la empresa ya no exista, puede exigirlo al fabricante o al importador que responda.

Consejo: es importante comprar productos en el comercio establecido para acceder a estos derechos.

Compras por internet

En el caso de que las compras se realicen por internet, las personas tienen los mismos derechos que en cualquier compra o contratación de servicio: esto es, a que se le informe el precio y se respete, a que se cumpla lo ofrecido, a la garantía legal bajo los mismos términos que si fuera una compra presencial -todo si es que el producto sale malo- y por último, a que la empresa responda en caso de problemas.

Al realizar compras online, la norma permite a los consumidores arrepentirse dentro de los 10 días desde que recibió el producto o contrató el servicio, siempre que la empresa no informe lo contrario.

También es obligación de la empresa enviar una confirmación escrita del comprobante de la transacción. De no ser así, el plazo de retracto se extiende a 90 días.

Ticket de cambio

Es habitual que muchas empresas, especialmente las del retail, ofrezcan el conocido “ticket de cambio”, el cual permite a los consumidores cambiar sin motivo el producto durante 10, 20 o hasta 30 días. “Se trata de una política comercial voluntaria dirigida a satisfacer a los clientes; si es ofrecida, debe cumplirse. Pero eso no significa que el consumidor pierda su garantía legal si el producto tiene fallas”, señaló el director del Sernac.

Dónde reclamar

En caso de tener algún problema, lo que deben hacer los consumidores es reclamar ante las empresas, y en caso de no obtener una respuesta positiva, reclamar ante el Sernac a través del sitio web www.sernac.cl o llamando al 800 700 100, en las oficinas de la entidad a lo largo del país o en las oficinas de atención municipal.