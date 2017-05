Primer balance del Censo 2017 termina con cobertura del 98,95% de viviendas encuestadas

Tal como lo anunciara la Presidenta Michelle Bachelet, el INE confirmó que el balance del Censo 2017 terminó con una cobertura del 98,95% de las viviendas, es decir 6.326.089 en todo el país.

La entidad explicó que tras el proceso del 19 de abril, se siguió recopilando los datos faltantes en un mecanismo de Recuperación de Cobertura que se extendió hasta el 30 de ese mes. A su vez, quienes recibieron la citación completaron el cuestionario de manera presencial en los locales municipales hasta el 5 de mayo y mediante la plataforma web hasta el pasado domingo 14.

En el desglose por región, Arica y Parinacota, Atacama y O’Higgins lograron el mejor resultado, de hecho con más del 100%, lo que según explicó la directora del INE, Ximena Clark, se debió a que “cuando uno va en la jornada del Censo por ahí si había una vivienda trasera en el patio es posible detectarla o bien se pudo construir una vivienda entre el momento del Precenso”.

Cabe consignar eso sí que en el caso de la tercera región, el resultado es de antes de que se produjera el daño de los documentos, durante las lluvias que afectaron a la zona el fin de semana pasado.

Al respecto, Clark, aseguró que si bien se tomaron medidas de prevención, parte del material igualmente resultó dañado. “La información de ese material, parte, ya la teníamos tipificada, y otra parte del papel dañado se puede recuperar y es el proceso que estamos evaluando ahora”. En ese sentido no descartó “si es necesario un nuevo levantamiento (de información), se va a realizar. Dimos cuenta de cómo fue el daño y las medidas que ya se empezaron a adoptar. Estamos en proceso de evaluación de daño y de las alternativas de acción”, aclaró.

Asimismo, Clark sostuvo que el proceso en La Araucanía se siguió desarrollando tras el día del Censo, considerando que en la comunidad mapuche de Temucuicui no se pudo realizar la encuesta debido a la oposición de los habitantes de la zona.

Sin clarificar qué es lo que sucedió con ese caso, afirmó que “aumentó el número de viviendas censadas después del 19 de abril” en esa región.

En esa línea, respecto de las sanciones en casos en que no se pudo llevar a hacer la encuesta, la directora del organismo explicó “el concepto de multa es una atribución que el INE tiene, pero que se aplica cuando la gente expresa un rechazo, si las personas no estaban en sus casas cuando pasamos censando eso no es rechazo”.