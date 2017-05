3,2 millones de empleos en Chile serán automatizados en 40 años

Dentro de 30 a 40 años, la mitad del trabajo que realizan las personas será ejecutado por máquinas y robots, según el estudio “Un futuro que funciona: Automatización, Empleo y Productividad”, elaborado por la consultora internacional McKinsey Global Institute en 54 países.

El informe, publicado este año, ofrece estimaciones de los trabajos más expuestos a ser dominados por desarrollos tecnológicos inteligentes y también evalúa el impacto país por país. Su análisis sostiene que la mitad del trabajo actual estará automatizado para el 2055, proceso que se puede adelantar o atrasar 20 años dependiendo de diversos factores. Además, prevé que la automatización en el mundo hará crecer la productividad entre un 0.8 y un 1.4% anual, permitiendo a las empresas mejorar sus resultados, la calidad de sus productos y la velocidad con que los hacen.

A nivel de mercados en Chile, el estudio calcula que en el rubro de manufactura el potencial de automatización es del 64% (601 mil trabajos) y de un 52% en minería (57 mil empleos).

Cabe consignar que el estudio no es una predicción de lo que futuras máquinas podrán hacer, sino una estimación basada en la capacidad de la tecnología actual. Es decir, toma en cuenta programas, sistemas y robots existentes con potencial de reemplazar la actual fuerza de trabajo.

Un factor clave en la decisión de automatizar procesos es saber cuán conveniente resulta el cambio para las empresas. Y el informe McKinsey aporta un dato relevante: la cantidad de salarios que las compañías se ahorrarían.

En el caso chileno, el estudio estima que la industria de retail y el comercio en general se ahorrarían US$ 9 mil millones en salarios si reemplazan el 51% de los trabajos que tienen el potencial de ser automatizados. Por su parte, la industria manufacturera se ahorraría US$ 6 mil millones, y el sector administrativo y público reduciría su gasto en salarios en US$ 10 mil millones aproximadamente. A nivel nacional el ahorro en remuneraciones alcanzaría los US$ 41 mil millones.