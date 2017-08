Bbva confirma que se va de Chile tras 19 años

Es el séptimo actor del mercado bancario local… por ahora. El banco Bbva Chile confirmó que dejará de operar en el país y que ya está buscando algún interesado en adquirirlo.

La entidad de capitales españoles ya es sido objeto de interés por parte de Scotiabank, según confirmó la propia matriz hispana.

Mediante un hecho esencial a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (regulador español), la institución dijo que "confirma que The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) ha indicado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile ("BBVA Chile")".