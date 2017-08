Desocupación baja a 6,9% a nivel nacional en el trimestre mayo-julio

Una caída registró el desempleo en el país, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La tasa de desocupación cayó a 6,9% en el periodo mayo-junio, disminuyendo 0,2 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses y 0,1 pp. respecto al trimestre móvil anterior.

El organismo detalló que este retroceso, situación que no se observaba desde el trimestre diciembre-febrero 2016, fue consecuencia del mayor incremento de los Ocupados (2,2%) respecto al de la Fuerza de Trabajo (1,9%). En tanto, los Desocupados se redujeron (-2,0%), generando una menor presión en el mercado laboral. La tasa de participación no registró variación, mientras que la tasa de ocupación creció (0,2 pp.), situándose en 59,5% y 55,4%, respectivamente.

Sectorialmente, el alza en doce meses de los Ocupados fue motivada por Actividades de Salud (11,0%), Administración Pública (7,8%) y Enseñanza (4,5%). En tanto, los descensos se explicaron por Construcción (-3,4%), Hogares como Empleadores (-4,2%) y Actividades Financieras y de Seguros (-4,4%).

Como ha sido la tónica, los Trabajadores por Cuenta Propia lideraron la variación de Ocupados con un 3,5%, seguido de los Asalariados (1,6%) y, en menor magnitud, por Empleadores (13,0%). En tanto, Personal de Servicio Doméstico (-5,0%) y Familiar no Remunerado (-2,7%) disminuyeron.

Al mirar las cifra por sexo, se da cuenta que la tasa de desocupación femenina fue 7,4%, descendiendo 0,1 pp. en un año, revirtiendo una tendencia de doce períodos de incrementos. Mientras que la masculina se situó en 6,5%, reduciéndose 0,4 pp. en doce meses.

Según horas habitualmente trabajadas a la semana, la jornada completa o de 45 horas (5,2%) fue la mayor incidencia positiva en el aumento de Ocupados en doce meses. En contraste, los Ocupados que trabajaron más de 45 horas disminuyeron.

En tanto, quienes trabajan a tiempo parcial o que laboraron entre 1-30 horas crecieron (0,6%), incididos exclusivamente por los Ocupados a tiempo parcial voluntario (3,2%). El promedio de horas efectivas trabajadas disminuyó (-1,1%), situándose en 37,9 horas.

La principal razón aducida para no trabajar más horas, que incidió negativamente en los Ocupados a tiempo parcial involuntario, fue “la empresa no dispone de más horas o no hay más trabajo”, que decreció 5,5%, según el INE.

Desocupados caen casi un punto en la RM

El informe del INE además dio cuenta que la tasa de desocupación del trimestre móvil mayo-julio en la Región Metropolitana se situó en 6,7%, con disminuciones de 0,8 pp. en doce meses y de 0,3 pp. respecto del trimestre móvil anterior.

Sectorialmente, el crecimiento anual de los Ocupados fue impulsado por Actividades de Salud (15,8%), Administración Pública (19,5%) y Comercio (3,9%). En contraste, Construcción (-7,3%), Hogares como Empleadores (-6,9%) y Suministro de Electricidad (-30,1%) anotaron los descensos más importantes.

Según categoría ocupacional, el crecimiento en doce meses de los Ocupados fue liderado por Asalariados (3,5%), Trabajadores por Cuenta Propia (4,7%) y Empleadores (16,5%). Por su parte, Personal de Servicio Doméstico presentó la principal reducción del período (-8,7%).

En doce meses, la tasa de desocupación masculina se ubicó en 6,4%, reduciéndose 1,1 pp., en tanto que la tasa de desocupación femenina se situó en 7,1%, registrando un descenso anual de 0,5 pp.