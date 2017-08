Piñera y renuncia de equipo económico: hay “situación de división, de desorden, conflicto y de confusión”

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, realizó duras críticas al cambio de gabinete realizado hoy por la Presidenta Michelle Bachelet.

A su juicio, “la verdadera solución no es un cambio de gabinete, es un cambio de Gobierno, un nuevo Gobierno que recupere la unidad y la confianza de los chilenos, y que implemente buenas ideas, buenas políticas, que haga una buena gestión del Estado, y que ponga las prioridades de la gente en el corazón de las prioridades del Gobierno”.

Asimismo, el ex Mandatario tildó la salida de Rodrigo Valdés, Luis Felipe Céspedes y Alejandro Micco, como una “situación de división, de desorden, conflicto y de confusión”.

“Observamos hoy día que el Gobierno de la Nueva Mayoría le ha causado un grave daño a Chile y a las familias chilenas (…) el verdadero problema a esta altura no son las personas, son las malas ideas, los malos diagnósticos, la incompetencia, la irresponsabilidad, las malas políticas públicas y la mala gestión del Gobierno de la NM”, enfatizó Piñera.

El aspirante a La Moneda también dijo que es necesario un nuevo Gobierno que vuelva a hacer crecer a Chile con fuerza, a crear empleos, a mejorar los salarios y pensiones, a combatir con voluntad y eficacia la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, a mejorar la calidad de la educación y la salud.

“La Presidenta Bachelet ha dicho que no concibe el desarrollo de espalda a la gente y sin considerar a las familias, yo quiero recordarle a la Presidenta que lo que realmente es darle la espalda a las familias y que hace sufrir a los chilenos es un Gobierno que tiene a la economía estancada, que no crea empleos, que no mejoran los salarios y las pensiones, que no combate la delincuencia y el narcotráfico y el terrorismo con la voluntad y eficacia que se requiere, que hace retroceder la calidad de la salud y la educación”, acotó.

Finalmente, el candidato presidencial indicó que “esa es la triste herencia que nos está dejando el Gobierno de la Nueva Mayoría” y les deseó “éxito” a los nuevos ministros “porque eso es bueno para Chile”.