Bachelet: para impulsar crecimiento y equidad

Hasta el Salón O’Higgins del Ministerio de Relaciones Exteriores llegó la Presidenta Michelle Bachelet, junto al canciller, Heraldo Muñoz, para inaugurar el seminario internacional “Los nuevos retos de la cohesión social en Iberoamérica”.

La instancia es un espacio de reflexión y balance de los logros y desafíos que han enfrentado los países de Iberoamérica en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, se enfoca en distintos aspectos de la cohesión social en nuestra región con miras al futuro y, específicamente, a la Agenda 2030.

En la instancia, la Jefa de Estado abordó la creciente brecha entre la sociedad y el sistema político y la necesidad de incluir en la ciudadanía a la hora de gobernar, todo esto luego de la polémica por Dominga desencadenara la renuncia del equipo económico completo.

En ese sentido, fue enfática en reiterar que “cuando se trata de impulsar el crecimiento económico y, simultáneamente, empujar políticas para la equidad, ciertamente que se debe mantener el timón firme. Eso es lo que exige la responsabilidad y la visión de futuro. Pero ninguna de las decisiones esenciales puede tomarse sin los ciudadanos o contra ellos”.

“Las comunidades exigen, y en buena hora, participar activa e informadamente en las determinaciones que les afectan. Así, la idea de gobierno con los ciudadanos se ha puesto en el centro de las nuevas formas de construir gobernabilidad y liderazgo político”, añadió.

En ese sentido, acotó que “si antes se concebía al gobierno como el gran ordenador, hoy se le exige, además de ser el gran ordenador, que sus tareas ejecutivas se lleven a cabo escuchando permanentemente a la ciudadanía”.

La máxima autoridad del país también señalo que “a pesar que en estos años muchos de nuestros países han logrado ir reduciendo la pobreza y, de hecho, hemos cumplido anticipadamente las Metas de Desarrollo del Milenio, persisten profundas brechas en materia social. Seguimos siendo una región tremendamente desigual en múltiples dimensiones: de ingreso, de género, de trato, étnica o del acceso a la educación y a la salud”.

En esta misma línea, explicó que sacar a millones de ciudadanos de la pobreza ha abierto las puertas a otra problemática: la de nuevos sectores medios que viven bajo la amenaza de perder lo alcanzado por carecer de protección social adecuada.

Y las nuevas problemáticas, agregó, debilitan la legitimidad de las instituciones y las autoridades democráticas, generan malestar y desconfianza entre compatriotas, dificultan la sensación de pertenencia a una sociedad común, cuando hay demasiados contrastes, abusos o disparidades territoriales y entre sujetos.

“Es sobre la ola de esta transformación que debemos delinear las próximas décadas, porque ya no se trata de recuperar la libertad usurpada ni de poner todos los esfuerzos en enfrentar la pobreza más dura. No porque no haya tareas pendientes en esta materia, sino porque hemos elevado nuestro piso, y así lo demandan nuestras sociedades”, sostuvo.