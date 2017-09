Cambio de gabinente: presupuesto y pensiones, las tareas que quedan pendientes

No todos los días sucede lo que pasó ayer. El equipo económico en pleno deja el Gobierno, dejando atrás tareas realizadas y pendientes no menos importantes.

Sin duda la mayor relevancia la tiene la renuncia de Rodrigo Valdés, el encargado hasta ayer de llevar las riendas de la economía y las finanzas públicas. Labores como llevar a cabo la “reforma” a la reforma tributaria para simplificarla, tratar de contener el déficit fiscal y liderar la reforma a las pensiones fueron su principal legado en medio de una economía que sigue estancada. Entre los especialistas hay consenso en valorar su trabajo pese a esas dificultades.

“En general él buscó tratar de seguir una senda de responsabilidad fiscal”, comenta Juan Bravo, investigador de Clapes UC, aunque añade que trató de imprimirle al Gobierno un sello de mayor austeridad, pero cuando ya estaban tomadas las “y el daño sobre el crecimiento ya estaba hecho”.

Si bien también valora su gestión, Víctor Salas, académico del Departamento de Economía de la Usach, tiene un matiz respecto del control que el exministro hizo sobre lo que gastaba el Estado. “Apunta que una mayor inversión fiscal “hubiese servido para romper las expectativas empresariales negativas y generar una dinámica positiva de crecimiento”.

Ahora bien, las tareas que quedaron pendientes no son menores. Por un lado está la reforma al sistema de pensiones. Luego de un año en que Valdés lideró las tratativas para llegar a un acuerdo nacional como lo había solicitado la Presidenta Bachelet, se llegó a los tres proyectos que componen el cambio al modelo de pensiones actual y que ahora deberá trabajar Nicolás Eyzaguirre.

Bravo no es optimista con el futuro de estas iniciativas. “Vamos a ver si es que sale (la reforma), porque se están ingresando una cantidad de proyectos que no va a dar el tiempo para hacer la tramitación de todos. Yo no estoy seguro que termine sacándose”, sentencia.

Por el contrario, Salas tiene una visión distinta ya que afirma que la reforma “es de la Presidenta Bachelet, ella lo firmó, así que es de ella”. Asimismo, indica que no le cabe duda que Eyzaguirre fue parte del desarrollo, “en cómo se iba a enfocar el tema de las AFP, de las pensiones”, por lo que no observa grandes escollos.

Otro pendiente y lo que el nombrado ministro Eyzaguirre ya debe estar mirando es el Presupuesto 2018, en un escenario de bajo crecimiento, pero con elecciones a la vista. Al respecto, Karin Bravo, académica de Ingeniería Comercial de la U. San Sebastián (USS), destaca que el nuevo jefe de la billetera fiscal ya declaró la iniciativa que será “eficiente y austera”. “Si sigue esta premisa, debiera mantenerse la propuesta entregada por el gabinete anterior”, dice.

De todas maneras alerta que lo más complicado puede ser la tentación de apuntar a un presupuesto más holgado pensando en fines electorales “y apelando, por ejemplo, al buen precio del cobre que estamos teniendo actualmente”.

Lo que deja Céspedes a Rodríguez Grossi

Luis Felipe Céspedes fue el otro miembro de este equipo que dijo adiós. Durante su gestión se materializó la ley contra la colusión, luego de la serie de escándalos empresariales que sorprendieron al país y golpearon a los consumidores.

Por otro lado, la académica de la USS destaca que bajo su mando “se cumplieron iniciativas que buscan facilitar la tramitación de creación de empresas mediante la plataforma Escritorio Empresa, medida relevante para formalizar cientos de emprendimientos existentes en el país”. También destaca que llevó a adelante la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, “que contemplaba 47 medidas, de las cuales a mayo de este año se habían cumplido el 89%”.

Más allá de eso, no se esperan muchos cambios según Salas. “En economía se van a seguir haciendo las propuestas del desarrollo económico en la parte tecnológica, la innovación tecnológica, en las pymes, que es lo que venía haciendo el ministro Céspedes y que corresponde a una política pública más permanente”, apunta.