Ingresos de casinos cayeron un 14% durante julio

La industria de casinos de juego, conformada por los 17 establecimientos autorizados por la ley n° 19.995, más los 7 casinos de concesión municipal, registró durante julio ingresos brutos del juego por $35.169 millones, una variación real mensual de -14,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que el crecimiento real acumulado es de -1% en los últimos 12 meses, de acuerdo a la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ).

De ese total, el casino de Viña del Mar representó el 12,7% ($4.459 millones), seguido de Sun Monticello 11,6% ($4.085 millones), Casino Rinconada 11,1% ($3.899 millones), Marina del Sol Talcahuano 9,1 % ($3.185 millones), Coquimbo 6,5% ($2.270 millones) y Enjoy Antofagasta 5,9% ($ 2.091 millones).

De estos ingresos brutos que registró la industria en general, los casinos autorizados por la Ley N° 19.995 alcanzaron ingresos brutos del juego (win) por $ 23.693 millones, lo que representa un 67,4% del total. Esto implica una variación real de -15,6%, en comparación con julio de 2016. Como resultado, la industria regulada presenta un crecimiento real acumulado de -1,3%, en los últimos doce meses.

En los mismos términos, las 421.890 visitas registradas equivalen a una variación de -14,6% en comparación con julio de 2016 y a un crecimiento acumulado del -0,6% en los últimos 12 meses.

Respecto del gasto de los jugadores, se registró un monto promedio de $56.159 por visita, lo que implica una variación real de -1,1% respecto de julio 2016, alcanzando un crecimiento acumulado real del gasto de -0,7% en los últimos 12 meses.

Finalmente, las municipalidades y el Gobierno Regional respectivo percibieron un total de $ 3.847 millones por concepto de impuesto al específico al juego, mientras que por concepto de entradas se pagó la suma de $ 1.382 millones y por concepto de IVA, $ 3.783 durante el mes de julio.

El monto jugado en el mes de julio, en las 9.969 máquinas de azar que estuvieron en funcionamiento en los 17 casinos regulados ascendió a $ 318.930 millones. Los premios pagados a los jugadores alcanzaron los $ 299.518 millones, equivalentes al 93,9% del total apostado y como resultado, el ingreso bruto o win correspondiente al juego en máquinas de azar fue de .412 millones, que equivale al 81,9 % del ingreso bruto total.

Por su parte, los casinos municipales obtuvieron un total de $ 11.476 millones de ingresos brutos del juego o win, lo que representa un total de 32,6 % del total de la industria. Esta cifra implica una variación real mensual de -1,7% en comparación con julio de 2016 y un crecimiento real acumulado de -3,2% en los últimos 12 meses.

Respecto de las visitas, los casinos de concesión municipal (exceptuando a Puerto Varas que no cuenta con la información) registraron un total de 234.299 visitas. Dicha información no es posible comparar, indexar ni sumar con la registrada por la industria autorizada por la Ley N° 19.995, debido a que no son medidas estandarizadas. Por lo mismo, para estos recintos no es posible calcular el gasto promedio por persona.