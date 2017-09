Nueva controversia: Gobierno responde a dichos de ministro de Economía y dice que proceso de Dominga

El proyecto Dominga sigue generando controversias dentro del Gobierno, desde donde se desestimaron los dichos del nuevo ministro de Economía, Jorge Rodríguez.

Si la semana pasada, esto fue el motivo final para que el equipo económico completo renunciara, esta vez la ministra secretaria general del Ejecutivo Paula Narváez, contradijo lo expresado por el recién nombrado secretario de Estado, quién dijo que la iniciativa minera aún tenía posibilidades de concretarse.

"El proyecto Dominga para el Gobierno es un proceso que está cerrado. En lo que al Gobierno se refiere, es un proyecto que está cerrado y que ha concluido en todas sus etapas que nuestra institucionalidad ambiental considera", sostuvo la vocera.

“Si es rentable, no veo problema en que se haga responsablemente", dijo Rodríguez Grossi este domingo en TVN, sin embargo, Narváez indicó que "lo que ha planteado el ministro de Economía es una situación de carácter hipotético, futuro, que no depende del Gobierno y que por lo tanto no nos corresponde opinar".