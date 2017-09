Por un avance en efectivo de $200 mil puede terminar pagando más de medio millón de pesos

Sabemos que septiembre es un mes de altos gastos, por lo que en muchos casos no hay aguinaldo que aguante. En ese escenario una alternativa es recurrir a dinero prestado, aunque ojo con lo que puede terminar pagando por la celebración dieciochera.

Al respecto, el Sernac realizó un nuevo estudio para saber cuánto podría terminar pagando un consumidor, si opta por realizar un avance con su tarjeta de crédito por un monto de $200 mil en 12 cuotas. El análisis incluyó a 15 entidades bancarias, 13 del retail y una cooperativa de ahorro y crédito.

“Para todos los consumidores que están pensando en la alternativa de un avance en efectivo y así financiar los gastos extras, lo primero es evaluar si realmente lo necesitan y su capacidad de pago. Si está decidido debe cotizar ya que existen amplias diferencias en los costos totales", advierte el director nacional del organismo, Ernesto Muñoz.

Los resultados del análisis realizado reveló que en la banca, el Costo Total del Crédito (CTC) va desde los $215.519 en el Banco Bice (Visa Gold) hasta los $372.434 en el Banco Security (Master One), con una diferencia de $156.915, lo que representa un 73%.

En el caso del retail, el CTC varía entre los $257.132 en la tarjeta CMR Falabella (tradicional/Visa MasterCard), y $504.832 en Hites, es decir, una variación de $247.700 o 96% entre ambas opciones.

En tanto,si opta por una cooperativa de ahorro y crédito, en Coopeuch el CTC varía entre $255.174 y los $264.376, la diferencia se debe principalmente al tipo de contratos (previos al 26 de noviembre del año 2014 o posteriores al 26 de noviembre de 2014).

Desde el Sernac recalcan que los consumidores deben saber que algunas entidades financieras cobran una comisión o monto adicional, al realizar un avance en efectivo en cuotas. Según el análisis realizado por la División de Consumo Financiero de este organismo, éstas van desde $0 y pueden ascender hasta los $102.875, como ocurre con la tarjeta de la tienda de retail Hites.

Reclamos contra tarjetas

Con respecto a los reclamos contra las tarjetas de crédito, durante el año 2016 el Servicio recibió 2.780 quejas por parte de los consumidores. Sólo entre enero y agosto de este año, sumaron 2.718, lo que significa un aumento considerable respecto del 2016. Los principales motivos de las quejas son: no reversar cargos mal efectuados (18,91%), consumidor no reconoce transacción clonación o suplantación (22,07%) y consumidor no reconoce deuda (5,04%).

De los casos cerrados del 2017, un 55,4% de los reclamos fueron acogidos por los proveedores, un 42,5% no fueron acogidos, y un 2% no fueron respondidos.

En cuanto a las acciones legales llevadas a cabo en este mercado, se han iniciado tres juicios colectivos, contra las empresas Dijon, Corona e Hites por cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, y cobro de comisiones improcedentes.

Además se han iniciado tres mediaciones colectivas también con Hites, además de CAT Administradora de Tarjetas S.A (Cencosud) y Car S.A (Ripley), referentes a cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión, cobro de comisiones improcedentes, así como también falta de información a los consumidores en refinanciamiento vía telefónica.