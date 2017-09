Comenzó la "Ley del Saco" que rebaja la cantidad de kilos que pueden cargar los trabajadores

Esta semana comenzó a regir la "Ley del Saco", que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y uno de los artículos más reconocidos es que rebaja de 50 a 25 kilos la carga que pueden llevar los empleados como pesos máximo.

"Aquí se trata de derechos fundamentales, de ir avanzando en protección social, en establecer derechos garantizados y que además, significa menos ausentismo laboral, menos costo de distinta naturaleza para el propio empleador”, señaló la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss.

Según señala la normativa, si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se opere con cargas superiores a 25 kilos. Por su parte, los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, arrastrar ni empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a 20 kilogos.

La normativa vigente en nuestro país señala que es el empleador quien tiene la responsabilidad de que en su organización se utilicen medios adecuados a la labor, especialmente mecánicos, para evitar la manipulación manual habitual de las cargas.

La Dirección del Trabajo fiscalizará el cumplimiento de la ley y las sanciones varían entre 9 y 60 UTM ($420 mil y $2 millones 800 mil aproximadamente), dependiendo de si la empresa tiene entre 1 y 49, 50 y 199 o 200 y más trabajadores.