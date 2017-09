Herbert Schulz, CEO de Becual: "Es bien emocionante y estamos bien honrados de poder participar"

¿Cómo recibieron la noticia de que habían sido escogidos por Google? ¿Cómo fue el proceso?

La verdad es que nos tomó bien por sorpresa. Este es un concurso internacional al que empezaron a invitar a participar a muchas empresas 'fintech' de toda Latinoamérica y la verdad es que, primero, nos llegó un correo electrónico que nos avisó que habíamos quedado preclasificados y teníamos una segunda instancia que era una entrevista con la gente de Google en Sao Paulo y nos dijeron que les hicieron una entrevista los que pasaron este primer filtro y después nos informaron oficialmente un par de semanas después que habíamos sido seleccionados para este programa. Es bien emocionante y estamos bien honrados de poder participar.

¿Cuáles son las expectativas que tienen al participar de esta iniciativa?

De partida es tener contacto con la cultura de quienes trabajan para este gigante tecnológico, ese es uno de los primeros aspectos. Vamos a estar en el campus de Google en Sao Paulo, que tiene por objetivo justamente el apoyar a emprendedores y trabajan presencialmente ahí emprendedores e Brasil y probablemente, parte de la elite del emprendimiento de Brasil. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos como objetivo es justamente empaparnos mucho de la cultura de Google.

En segundo lugar, conectarnos con otros emprendedores y con otras empresas tecnológicas, ojalá empresas fintech, que ya tengan un recorrido mayor. En Brasil están varios de los líderes y un poco lo que busca este programa es justamente generar vínculos de las distintas startups que participan con actores relevantes en la industria local, y aquí me refiero a plataformas de financiamiento como nosotros, pero que tienen tamaños significativamente mayores a los que tiene la industria completa en Chile. Entonces ahí tenemos actores muy relevantes de quienes adquirir parte de su experiencia y compartir algunos problemas que nosotros tenemos y que probablemente ellos tuvieron en algún momento y, en general, se puede dar mucho aprendizaje.

Y por último, la conexión con inversionistas. Nosotros estamos buscando socios y la verdad es que la industria de capital de riesgo en Chile está bastante poco desarrollada, entonces estamos buscando socios que nos permitan apalancar nuestra operación y ese es uno de los objetivos que persigue el programa.

Expliquemos ¿qué es Becual? ¿Qué motivó a este emprendimiento?

Nosotros empezamos a trabajar el 2013, pudimos lanzar recién en 2014 y el objetivo desde el principio fue siempre el mismo: cómo podíamos conectar de una manera más eficiente, apalancados en la tecnología, a las empresas pyme con financiamientos y créditos, de manera que pudieran acceder en menores tiempos y en mejores condiciones. Ese fue el objetivo que perseguimos al momento que lanzamos Becual y es lo que nos mueve a todo el equipo al día de hoy.

Así partimos el 2014, con una operación incipiente, dos emprendedores en esa época, con ganas de hacer grandes cosas y poco a poco fuimos creciendo, fuimos incorporando gente dentro del equipo, ejecutivos, gente en el área de tecnología, de cobranza y lo cierto es que hoy día hemos financiado más de US$17 millones, hemos atendido a más de cien empresas y tenemos un crecimiento sostenido trimestre a trimestre que va desde que partimos.

Si bien mucha gente me dice ‘increíble lo que han logrado’, pero la verdad es que no es nada de lo que esperamos que esto sea, entonces, seguimos trabajando.

Ustedes trabajan con el modelo de crowdfunding o financimiento colectivo a pymes que es poco conocido aún en nuestro país. En su experiencia ¿cuánto más puede crecer todavía?

Hay un estudio de Cambdridge, que creo es el mejor estudio que hay de la industria, que hace un análisis completo de América, que analiza justamente todas las empresas de financiamiento colectivo en las distintas modalidades. De los que tenemos como foco el ayudar a las pymes a financiarse, en Latinoamérica este tipo de industria creció en un 280% en 2016 respecto de 2015, pasamos de US$55 millones a US$211 millones financiados durante todo el año y la verdad es que esto es solamente el principio.

Si tú me preguntas hoy día estas plataformas de financiamiento son súper incipientes y representan un porcentaje mínimo, pero lo cierto es que en los mercados más desarrollados tienen un rol relevante en la participación de mercado. Aquí en Chile está todo muy concentrado en los bancos, en las empresas financieras no bancarias más tradicionales, pero mi expectativa es que de aquí a los próximos cinco años y con las tasas de crecimiento que estamos viendo hoy día, las plataformas van a tener un rol absolutamente protagónico dentro de la industria. Eso va a pasar.

De izq a der: Herbert Schulz, Mario Ortiz y Sebastián Maldonado, los fundadores de Becual / Gentileza Existe la sensación de que hay mucha gente que quiere emprender, pero un tope es el financiamiento y plataforma como las de ustedes es una alternativa más…

Exactamente. Y pasa de que cuando estás partiendo, una de las principales barreras es justamente el financiamiento y si es que encuentran una plataforma que te puede ayudar con ese problema, naturalmente que es muy cómodo.

Y para aquellos que ya llevan un tiempo funcionando, muchos de nuestros clientes tienen empresas que llevan muchos años, cuando ellos pueden acceder a financiamiento en cuestión de un par de clics en una pantalla es un agrado, porque puedes eliminar todo el papeleo que implica tradicionalmente el acceder a financiamiento, le permite al empresario pyme enfocarse en el resto de sus problemas.

¿Cuáles son las próximas metas que tienen?

De aquí al próximo año tenemos como objetivo no solo crecer en montos y volúmenes, sino que consolidar la operación en Chile, ampliando la línea de productos. Queremos empezar a operar con el leasing, que es otro producto financiero que ocupan mucho las pymes para financiar compra de equipos, etc., y luego apalancar la operación. Tenemos ahí en el tintero, una posibilidad es Colombia y la segunda es México.

Y dentro de esta etapa está la búsqueda de eventuales inversionistas…

Sí, finalmente va todo de la mano. Hoy con la tecnología estamos preparados para crecer y acelerar del desarrollo de negocios, por eso estamos buscando financiamiento, socios que nos aporten con capital y llevarla al siguiente nivel para el paso a la internacionalización.

Ustedes son un emprendimiento, trabajan con emprededores. En su experiencia ¿qué tan difícil es emprender en Chile? ¿Qué hace falta mejorar?

A ver, no sé cuántas horas tienes para escuchar mi respuesta (risas). Desde la vereda del emprendedor tecnológico, creo que el Gobierno ha hecho hartas cosas. Programas por StartUp Chile, Corfo también tiene una serie de programas, hay un montón de incubadoras, que está bueno para poder partir.

Donde falta, sobre todo para este tipo de emprendimientos tecnológicos y para que pronto tengamos un 'Mercado Libre' que se abre en la Bolsa de Nueva York, pero que sea chileno y que empecemos a ver ese tipo de éxitos afuera, es roce con fondos de inversión de primer nivel.

Cuando StartUp Chile trajo emprendedores de muchas partes de mundo, de primera línea, para que empezaran a tener roce con los emprendedores chilenos, se produjo una mejora muy rápida, en términos de que empezamos a hablar en un lenguaje muy parecido, el ecosistema maduró de manera muy rápida. Eso fue un gran acierto.

Creo que hoy necesitamos lo mismo, pero para los inversionistas. El inversionista de capital de riesgo afuera, entiende que este tipo de inversión implica, por ejemplo, poner muchas fichas en emprendimientos distintos, porque probablemente la mayoría de ellos no va a funcionar, pero los pocos van a tener un éxito que va a compensar las pérdidas que tenga en el resto, por lo que ellos apuntan a no tener una participación no más allá de un 15 o 20%, porque ellos no quieren mantener el control de la empresa, no buscan tomar las decisiones en el día a día, lo que buscan es un emprendedor empoderado y que pueda liderar esta empresa.

El inversionista local tiene esa visión más tradicional de ‘qué chora es tu empresa, yo me voy a hacer del 80% de ella, tú te quedas con el 20% y vamos a empezar a hacer las cosas como yo considero que hay que hacerlas’, y aquí no se busca caridad, que los empresarios tengan que ser más caritativos, no se trata de eso, se trata de que el emprendedor no parte una pyme para ser empleado de otro, sino que con objetivos bastante más ambiciosos y en el momento en que tu cortas eso, el emprendimiento pierde fuerza. Entonces, si tú me preguntas cuáles son las principales barreras que se producen hoy para emprendimientos tecnológicos, yo creo que están en ese siguiente nivel de financiamiento.

¿Crees que el ecosistema emprendedor chileno es muy localista? ¿Falta mirar más afuera y ver lo que pasa?

Exacto. Todavía no pasa de que hay emprendedores, a ver, hay emprendedores atómicos en Chile, pero todavía creo que son pocos. Creo que todavía estamos buscando cómo resolver problemas de nuestro entorno directo y lo que tenemos que pensar más es cómo creamos una solución que resuelva efectivamente los problemas de la gente que vive en Chile, pero también que vive en Japón y en Bélgica de manera simultánea.

La globalización ha llegado al extremo en donde tu cliente puede ser cualquier persona del planeta y Uber es un ejemplo de eso, Netflix también. Nosotros tenemos que dejar de pensar cómo podemos hacer algo para poder organizar las bicicletas en Las Condes y cómo resolvemos el problema energético a nivel global.