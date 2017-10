Chilenos suben en ranking de riqueza y se mantienen como líderes en América Latina

Subiendo dos puestos respecto de 2015, los chilenos se mantienen a la cabeza como los más ricos en el ranking de riqueza global Global Wealth Report 2017, de la aseguradora Allianz.

El reporte, que corresponde a 2016 y mide la riqueza de las personas particulares en activos financieros como depósitos bancarios y fondos de pensión, da cuenta que se pasó del lugar 27 al 25 entre 53 países considerados. Esto se refleja en un patrimonio de 16.640 euros (poco más de 12 millones 460 mil pesos) a diferencia de los 11.723 de la moneda europea registrado el año anterior (alrededor de 8 millones 780 mil).

El reporte de la firma destaca que Chile "es el único país de América Latina en el que el promedio de los activos per cápita del hogar superó el umbral del país de mediana riqueza de 7.700 euros (poco más de 5 millones 760 mil pesos). Con activos medios de 16.460 euros per cápita, los hogares chilenos sólo quedaban un lugar por detrás de Portugal y el 25º en el ranking mundial", subraya.

Nuestro país queda muy por sobre el segundo a nivel latinoamericano, México, que se ubica en el lugar 40, mientras que Brasil cierra el podio en el 41. Más atrás quedaron Colombia (45), Perú (46) y Argentina (48).

El reporte de la firma de origen alemán destaca que Chile "es el único país de América Latina en el que el promedio de los activos per cápita del hogar superó el umbral del país de mediana riqueza de 7.700 euros (poco más de 5 millones 760 mil pesos). Con activos medios de 16.460 euros per cápita, los hogares chilenos sólo quedaban un lugar por detrás de Portugal y el 25º en el ranking mundial", subraya.

También destaca el valor del patrimonio de los chilenos ligado a las pensiones. El informe en ese sentido, indica que "las pólizas de seguro y las pensiones predominan en Chile y Colombia, que representan respectivamente 54% y 59% de las carteras de activos de los hogares. El sistema chileno de seguro de pensiones, que pasó de un sistema basado en contribuciones a un sistema privado financiado con capital en 1980 bajo el régimen de Pinochet, ha servido de plantilla a muchos países de todo el mundo. Las cuentas a cobrar de los hogares de las compañías de seguros y fondos de pensiones crecieron casi un 8% en Chile y alrededor del 14% en Colombia el año pasado".

"Los hogares chilenos también encabezaron la clasificación regional en términos per cápita, con una deuda promedio de 5.990 euros (alrededor de 4 millones 480 mil pesos)"

Por otro lado, y pese al aumento del patrimonio, la deuda también lo hizo, en contraste a lo que sucede con los argentinos, evidencia el reporte.

"Los hogares chilenos también encabezaron la clasificación regional en términos per cápita, con una deuda promedio de 5.990 euros (alrededor de 4 millones 480 mil pesos). La deuda per cápita más baja fue en Argentina, estimada en 760 euros. El promedio regional fue de 2.340 euros per cápita", añade Allianz.

EEUU supera a Suiza

A nivel mundial, EEUU se pone por primera vez a la cabeza del ranking, gracias a su patrimonio financiero per cápita de 177.210 euros (más de 132 millones 780 mil pesos).

El top cinco mundial lo completan Suiza con 175.720 euros ($131,7 millones aprox), Japón con 96.890 euros ($72,6 millones), Suecia con 95.050 ($71,2 millones) y Taiwán con 92.360 euros ($69,2 millones).