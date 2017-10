Reforma laboral: balance indica que huelgas aprobadas se redujeron 14%

Tras seis meses de la implementación de la Reforma Laboral la ministra, el subsecretario y el director nacional del Trabajo descartaron que hayan aumentado los escenarios de conflictividad y judicialización.

Las autoridades efectuaron hoy un balance de la puesta en marcha de la Ley, donde destacaron que durante el período abril-septiembre se efectuaron 47 huelgas, de las 334 aprobadas, reduciendo de 25% a 14% las movilizaciones con respecto a 2016.

“A pesar de que se trata de cifras iniciales, podemos señalar que la explosión de conflictividad que dijeron algunos sectores y expertos no ha sido tal. Nada de lo que se anticipó por muchos se ha producido. No hay más huelgas, no hay más juicios y no hay más desempleo”, afimó la ministra Alejandra Krauss.

Sobre la duración de las huelgas, éstas se mantuvieron dentro del promedio de los últimos cinco años, alcanzando los 13,9 días.

“Estamos satisfechos por cómo se ha ido dando el proceso, porque así colaboramos a dar certezas a las partes ante una nueva normativa”, afirmó Díaz.

Respecto a los servicios mínimos, las autoridades informaron que 18,8% de las empresas (2.177) que potencialmente podrían haber requerido SSMM, efectivamente lo hizo, lo que se enmarca dentro de las cifras esperadas por el Ministerio. “También es importante destacar la capacidad de acuerdo de empresas y trabajadores en materia de servicios mínimos; 38% de los servicios mínimos se califican por acuerdo entre las partes, lo que desmiente el escepticismo que había en esta materia” señaló el subsecretario Francisco Javier Díaz.

Asimismo, 13 causas de servicios mínimos han sido reclamadas ante la Justicia, lo que representa 1,17% en relación a las negociaciones de este año, y 3,1% en relación a los servicios mínimos calificados durante 2017.

Por último, las autoridades informaron que se han abierto 2 causas sobre grupos negociadores, lo que representa solo un 0,17% de las negociaciones colectivas de 2017.