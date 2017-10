Gobierno y vaticinio de "colapso" de Bolsa de Comercio si no gana Piñera: "Nos parece lamentable"

Este año la Bolsa de Comercio de Santiago ha roto varios récords de ganancias, sin embargo, su presidente alertó que si Sebastián Piñera no ganaba las elección presidencial, habría problemas.

"Claramente, si no saliera elegido Piñera, la probabilidad que tengamos un colapso en el precio de las acciones es alta", dijo Juan Andrés Camus en una entrevista a El Mercurio.

Dichos que no pasaron desapercibidos en La Moneda. Este miércoles, la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, expresó su rechazo.

"Nos parece lamentable que alguien haciendo uso de un rango institucional, de un cargo, de opiniones que son más bien de un comando de campaña", criticó la vocera, añadiendo que "el llamado en esto es a ser responsables con el país".

En esa línea, Narváez hizo un llamado a "no generar incertidumbre, no generar falsas alarmas, que además no se condicen con las señales concretas que está dando nuestra economía en estos meses, que son de absoluta reactivación".