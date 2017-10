Presidente de AFP Capital pide disculpas por polémico viaje: "Esto fue un error"

Reconoce que fue un error. Juan Carlos Jobet, presidente de AFP Capital, salió a responder frente a la polémica que se ha generado luego de la divulgación de un video en el que se ve a ejecutivos en una fiesta en el Caribe.

En entrevista con La Tercera, el líder de la cuestionada administradora asegura que este tipo de hechos "no está en línea con lo que la gente espera de nosotros", por lo que dice entender "la rabia que puede tener un afiliado. Por eso parto por decir que esto fue un error y pedir disculpas", dice.

El también ex ministro del Trabajo de Sebastián Piñera, añade que "en este episodio no estuvimos a la altura" y reconoce que "no responde bien a lo que los afiliados y a lo que público en general espera de una institución como nosotros, que está en una industria tan sensible como la administración de fondos de pensiones, especialmente en el contexto actual".

"no responde bien a lo que los afiliados y a lo que público en general espera de una institución como nosotros"

En la entrevista, el presidente de AFP Capital aprovecha para aclarar que el cuestionado viaje tuvo un costo de $80 millones, costeado con cargo a las utilidades de la empresa, tal como ya se le había dicho a la Superintendencia de Pensiones, la que había mandado un oficio pidiendo explicaciones.

Consultado respecto de que dichos dineros son parte de lo que las personas pagan por concepto de comisión, dijo que "cualquiera que pretenda decir que un error así esta detrás de la causa de las bajas pensiones, sabe que no esta diciendo la verdad".

Por otro lado, y en entrevista con T13 Radio, Jobet también respondió a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, quien cuestionó fuertemente el episodio y aseverando que esto es motivo para hacer cambios como la creación de un ente estatal para administrar los ahorros previsionales.

"Cualquiera que pretenda tomar el error que cometimos para defender el proyecto del gobierno está mezclando peras con manzanas", afirmó.