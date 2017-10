Cómo evitar el colapso por estrés en la última parte del año

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco personas en el ámbito laboral puede experimentar un trastorno de salud mental, impactando directamente en los lugares de trabajo. Sin ir más lejos, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Salud, en el caso de Chile, 41% de las licencias médicas de los trabajadores son por enfermedades mentales, siendo la depresión, la ansiedad y el estrés laboral las patologías más comunes.

Para el d0ctor Carlos Flores, neurólogo de Clínica Tabancura, el problema se inicia a partir del momento en que la falta de conciencia sobre la salud mental persiste como barrera para abordar esta temática de manera apropiada.

"Como toda nuestra realidad externa está medida en indicadores de eficiencia, nos esforzamos todo el año en llegar a las metas impuestas"

Junto a ello, el especialista explica que “como toda nuestra realidad externa está medida en indicadores de eficiencia, nos esforzamos todo el año en llegar a las metas impuestas, imaginarias o concretas, en una carrera eterna, que no conduce a ninguna felicidad. Entonces, cuando se acerca el fin del año, hay un agotamiento de energía, porque, a pesar del esfuerzo, muchas personas no están conformes o sienten que no han ganado nada en lo personal”.

Cómo detectar el agotamiento mental

Según Solange Miller, coordinadora de Sicología de Clínica Bicentenario, los principales síntomas que dan cuenta de este cansancio son la dificultad para levantarse por la mañana, los dolores lumbares, de cuello o de hombro y el mal humor, entre otros. El exceso de sueño y/o cansancio, se encuentran entre los más frecuentes.

"Hay pacientes que desde que se levantan por la mañana, o incluso antes, el domingo, comienzan a indisponerse porque deben ir a trabajar"

“El agotamiento mental puede desencadenar en patologías como el estrés laboral, el que se ve reflejado en el rechazo al ir y a estar en el lugar de trabajo. Hay pacientes que desde que se levantan por la mañana, o incluso antes, el domingo, comienzan a indisponerse porque deben ir a trabajar. Sienten náuseas, dolores estomacales, de cabeza y transmiten mal humor, rechazando cualquier estímulo”, señala la psicóloga.

Indica que se pueden sumar episodios de insomnio o crisis de angustia. “Uno de los errores más comunes es aguantar por mucho tiempo un período de agotamiento. Algunas personas creen que pueden sortear todas las exigencias, por lo que continúan con sus rutinas y ritmo, pero terminan finalmente colapsando”, explica Miller.

Para Flores “es importante identificar las causas de este estrés y darles un ranking de importancia, enfocándose en los conflictos más relevantes y no gastar energía en circunstancias que se resolverán tarde o temprano”.

Ambos especialistas entregan las principales claves para sortear de mejor manera el cierre de año: