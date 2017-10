Región de Tarapacá: ejemplo de cómo desarrollar un ecosistema regional innovador

: empresarios sub 40 como Petar Ostojic y profesores universitarios como Evadil Ayal son el ejemplo de lo que Chile necesita de los mundos privado y académico para acercarlos al ecosistema del emprendimiento.

: he visitado laboralmente Tarapacá muchas veces siendo la última de ellas hace unos días con motivo de la 2da Cumbre de Emprendimiento, y doy fe que siempre hay participación transversal de los actores del ecosistema. No digo que estén excentos de problemas y diferencias, pero son capaces de poner por sobre los egos personales el objetivo de toda Tarapacá. Allá no viven del Estado. Es un actor más.