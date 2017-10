Comercio electrónico en Chile se aproximará los US$5.000 millones en 2018

Más de dos mil ejecutivos y emprendedores se reunieron en la segunda versión del eCommerce Innovation Summit, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

En su discurso inaugural, Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), destacó los grandes cambios y avances en materia de comercio digital en variados frentes. “Entre ellos, los primeros síntomas de una adopción más decidida del eCommerce por parte de las pequeñas empresas, un segmento que históricamente se ha mantenido más alejado de los modelos transaccionales online. Las grandes empresas, por su parte, habiendo asumido la importancia estratégica del comercio electrónico, se preparan para competir en un escenario cada vez más global”.

Según estimaciones de la CCS, el comercio electrónico en nuestro país llegaría a cerca de US$ 3.700 millones durante este año, un 20% más que en 2016 y se aceleraría hasta un 35% en 2018, para aproximarse a los US$ 5.000 millones. En 2020, en tanto, las cifras superarían los US$ 8.000 millones.

Entre los motivos para este mayor dinamismo se encuentra una mayor adopción de hábitos transaccionales online por parte de los usuarios, una tendencia emergente por parte de pequeñas empresas a migrar al eCommerce y una adecuación, cada vez mayor, entre el despliegue de oferta y las necesidades de los consumidores, según el gremio.

A su vez, El gerente de economía digital de la CCS, George Lever dio a conocer indicadores que revelan el avance del comercio a través de móviles y redes sociales, el crecimiento de la economía colaborativa y los esfuerzos que los actores locales están realizando en términos de incorporación tecnológica, modelos logísticos y medios de pago, entre otros.

La eventual llegada de competidores internacionales, como Amazon.com fue descrita, por la CCS, como un gran desafío para el competitivo mercado local que, de hecho, contribuirá a esta mayor dinámica prevista para el eCommerce nacional.

Quien también se refirió a esta situación fue Sucharita Mulpuru, analista senior de Forrester, figura destacada del eCommerce mundial y que fue invitada a este evento.

Para ella, Amazon.com ya no es un retailer, sino una compañía de logística, de hardware, de moda y de contenidos (libros, shows de televisión y cine). Más que nada, explicó, es “un marketplace, que permite a otros retailers vender allí, lo que es parte de sus ingresos y de su competitividad”.

En términos de la expansión internacional la empresa estadounidense, Mulpuru aclaró que ésta tiene gran presencia en Japón, Alemania y el Reino Unido, pero que “no ha encontrado una fórmula ganadora aparte de esos países”. En el caso de China, explicó que tiene más centros que en toda Europa, pero su participación de mercado es mínima.

En este contexto, la especialista cree que eso es buena noticia para los retailers de América Latina “porque Amazon tiene otras oportunidades a las que dedicarse antes de llegar aquí”.

En tanto, Jodi Goldberg, head of Industry Retail de Google US, planteó la importancia de que las empresas midan la velocidad de sus páginas. “Si pueden reducir de 19 segundos a 5 la carga de la página, podrían lograr el doble en la experiencia de compra”, aseguró.

Al respecto, citó el caso precisamente de Amazon que, en su "Prime Day" (el día de mayores ventas del año), demora menos de un segundo.

Por otro lado, alertó que “nadie invierte lo suficiente en mobile”, a pesar de su importancia, destacando a las empresas Macy’s e Ikea que sí lo hacen, “entregando la mejor experiencia de navegación, superando a Amazon”.

Junto con ello, Goldberg afirmó que el 78% de las personas quieren tener a oportunidad de comprar online y retirar en la tienda.

Respecto al futuro, indicó que no se puede esperar “solo un tipo cambio y que hay que considerar tres aspectos clave: aprendizaje por parte de las máquinas, el cómo un negocio contribuye a la comunidad y si simplifica la vida de los consumidores”.