Estos son los países imperdibles de 2018, según Lonely Planet

Lonely Planet, una de las guías turísticas más reconocidas a nivel mundial publicó los 10 países imperdibles para 2018, listado que lidera Chile.

Esto es lo que dice por cada uno de las naciones seleccionadas:

1. Chile

Destaca lo aislado que está nuestro país por la Cordillera de los Andes, por un lado, y el vasto Océano Pacífico al otro. Resalta el desierto de Atacama al norte y las "tierras salvajes" de la Patagonia en el sur. También habla de Santiago, la capital más moderna, y que los vuelos directos que comenzaron a operar este año entre Londres y Melbourne ayudarán a llegar más fácil para "levantar un vaso de pisco sour".

Lonely Planet

2. Corea del Sur

"Corea del Sur es un patio de recreo compacto entre la modernidad asiática", dice la publicación. Entre sus atractivos destaca los altos edificios de la futurista Seúl, que este año cambió sucara con el Seoul-lo 7017, un parque con cafés, bares y bibliotecas a lo largo de una carretera sin uso. Además, en 2018 celebrará los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang y un tren de alta velocidad para recorrer el país.

Getty

3. Portugal

A pesar de la sombra de España, Portugal ha sabido emerger tomando la atención del arte, cultura y la cocina. Destaca los nuevos museos, cervecerías y los chefs que realizan sus creaciones desde Lisboa a las increíbles playas del Algarve, ya que siete restaurantes recibieron estrellas Michelin este año. En cuanto a las playas, dos zonas fueron nombradas reservas de la biósfera.

Getty

4. Djibouti

El pequeño país de Djiboutti tiene un efecto dramático, dice Lonely Planet: los desiertos arrojan vapor, las orillas del lago relucen enormes cristales de sale y la corteza es cada vez más delgada. Pero para los humanos este proceso es muy lento, por lo que recomiendan viajar y conocer esta nación, cuyas aguas permiten bucear con tiburones ballena y las playas se disfrutan en su 100%.

Getty

5. Nueva Zelanda

"Una dulce serie de senderos, los Great Walks, alentaron la exploración de la exquisita topografía" de Nueva Zelanda, "llevando a los viajeros a través de algunos de los lugares más extraordinarios del mundo", dice la publicación. Ahora, por primera vez desde que se lanzó la red de nueve pistas, se está construyendo una nueva gran caminata: el Paparoa Track y Pike29 Memorial Track, que conmemora a los 29 mineros asesinados en 2010, formarán una magnífica ruta de varios días a través de la salvaje y maravillosa costa oeste de la Isla Sur. Los excursionistas pueden obtener una muestra del paisaje de la caminata en apenas cuatro senderos existentes.

Shuttesrtock

6. Malta

Los templos prehistóricos coronan las colinas, las fortificaciones del siglo XVII acechan en la costa y un laberinto de túneles, desde las catacumbas hasta los refugios antiaéreos, cavan bajo tierra. "Sus riquezas han estado aquí durante siglos, si no durante milenios, pero Malta está experimentando un momento", señala Lonely Planet. El zumbido de esta pequeña nación ha estado creciendo a pasos agigantados en preparación para la temporada de Valletta como Capital Europea de la Cultura para 2018. Espere festivales de cine barrocos, pop e internacionales, además de una bienal de arte contemporáneo. Por no hablar de un estilo de vida relajado nacido de la proximidad al mar cálido, playas y más de 300 días anuales de sol.

Getty

7. Georgia

"En esta encrucijada del sur del Cáucaso, la historia no es cosa del pasado, sino que informa cada movimiento de ajedrez complejo que hace Georgia en el presente", comienza diciendo la guía turística. Este es un país de antiguas recetas cocinadas en tabernas escondidas donde los maestros de ceremonias levantan vasos de espíritus para honrar a héroes antiguos y nuevos. Está tan orgulloso de su región vinícola que los funcionarios de inmigración de los aeropuertos a menudo dan la bienvenida a los viajeros con una botella de rojo junto con sus pasaportes sellados. Hace cien años, Georgia se declaró un estado independiente a raíz de la Revolución Rusa: una de las muchas razones para levantar una copa para brindar en 2018.

Getty

8. Islas Mauricio

Es una isla de catálogo, famosa por sus deslumbrantes mares y lujosos resorts, con paseso de kayak por el mar y cruceros por la laguna. Durante la época colonial, Mauricio era conocida como la "Estrella y Clave del Océano Índico" por su posición estratégica. La guía turística destaca las nuevas conexiones entre Mauricio y África continental y con la aerolínea KLM que lleva a Amsterdam. En 2018, la isla celebra 50 años de independencia.

Lonely Planet

9. China

Es el país más poblado del mundo. Desde China ha abierto nuevas vías ferroviarias de alta velocidad, creando la mayor red HSR en el mundo. El palacio imperial de Běijīng, la Ciudad Prohibida, se ha modernizado en los últimos años, y cuatro salas anteriormente restringidas ahora están abiertas al público. La Gargantuan Shanghai Tower recibe a los visitantes en la plataforma de observación más alta del mundo y, a finales de 2017, se inaugura la sociedad de diseño cultural Design Society en la cosmopolita ciudad de Shenzhen, que cuenta con una galería de socios con el Museo V & A de Londres.

Getty

10. Sudáfrica

Playas y montañas, vida silvestre y vino, y no hay que olvidar la cultura cosmopolita de Ciudad del Cabo: Sudáfrica ha sido durante mucho tiempo uno de los países más atractivos del mundo. Este año, las numerosas atracciones del país se verán reforzadas por "Nelson Mandela Centenary 2018: Be the Legacy", un programa oficial de eventos, algunos deportivos, otros educativos y otros dedicados a las artes, destinados a honrar al legendario líder. El tema es inspirar a las sociedades basadas en valores, con exposiciones relacionadas con la transparencia, el servicio, el respeto, la pasión y la integridad.