CyberMonday se celebrará el próximo lunes con récord de empresas

Una nueva versión del CyberMonday se celebrará el próximo lunes 6 de noviembre y se extenderá hasta el 8 del mismo mes con más de 100 mil productos.

En esta séptima versión participarán 176 empresas, 36 más que el año pasado, informó la Cámara de Comercio de Santisgo (CCS) cuyo Comité de Comercio Electrónico organiza el evento. De este total, 34 son compañías que estarán presentes por primera vez en este evento.

"El primer día es obligatorio para todas las marcas y las que lo deseen lo pueden extender por el resto de los días. Lo que hemos visto en la práctica es que la mayoría lo extiende", explicó George Lever, director del Centro de Estudios de Economía Digital de la CCS.

Tipo de empresas que participarán

Por categoría, la mayor cantidad de empresas que participarán están relacionadas a vestuario, calzado y accesorio, como ha sido la tónica en los últimos años.

Le siguen, deporte y outdoor, mejoramiento del hogar, bienes durables, viajes y turismo, tecnología, multitienda, salud y belleza, cuponeras y categoría infantil.

"Si bien el CyberDay de este año fueron menos visitas hubo más ventas, una mayor cantidad de transacciones por visitas y nos acercamos al millón de transacciones. Las ventas llegaron a 145 millones de dolares superando los récords", enfatizó Lever.

Siguiendo los resultados de este año, Lever aseguró que "debieramos tener, a lo menos, 150 millones de dólares en ventas".

¿Qué es lo que más compran? Las mujeres vestuario, calzado y accesorio. En el caso de los hombres, buscan tecnología y luego vestuario.

Los descuentos, en promedio, son de 30%, de una "variedad muy alta" de productos, señalaron los ejecutivos. Asimismo, aunque la mitad de las visitas al sitio web se han registrado a través de dispositivos móviles, la mayoría de las transacciones aún se realizan desde desktop.

Recomendaciones para una compra segura

Yerka Yukich, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la CCS, entregó ciertas recomendaciones para tener una compra segura este CyberMonday:

Usuarios deben registrarse en las empresas que les interesen previo a que comience el CyberMonday

No entrar a comprar en la primera hora del evento para evitar la congestión.

Comprar a través del sitio web oficial del CyberMonday, ya que hay varias empresas que se "cuelgan" del evento, pero la CCS no puede asegurar una transacción segura.

Auditoría de buenas prácticas

Las empresas que forman parte del Comité de Comercio Electrónico de la CCS y participan de este evento "pasan por una auditoría de buenas prácticas y exigencias que dicen relación con la Ley del Consumidor", aseguró Yukich.

Algunas de las variables que se monitorean previo al evento son precio y stock de los productos y servicios, además de revisar los medios de pago y la logística, particularmente en las empresas que participan por primera vez, para minimizar posibles problemas.

CONOCE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN

Crecimiento del eCommerce

De acuerdo a las estimaciones de la CCS, las ventas online acumulan aproximadamente US$ 2.900 millones al tercer trimestre de 2017, equivalente a un alza de 30% respecto a igual período del año pasado. Esta cifra, además, casi iguala al monto registrado en todo el año 2016 (poco más de US$ 3.000 millones).

Para el cierre de 2017 la CCS proyecta ventas por al menos US$ 3.700 millones, mientras que para 2018 se espera un crecimiento del 35% para llegar a cerca de US$ 5.000 millones. En 2020, en tanto, las cifras superarían los US$ 8.000 millones.