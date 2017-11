Los ciberataques cuestan US$ 575 mil millones al año en el mundo

De acuerdo a The Boston Consulting Group, el cibercrimen se ha convertido en un negocio global: con un costo aproximado de 575 mil millones de dólares al año, lo que representa 0,8% del PIB mundial. En Latinoamérica también es un problema creciente con un gasto estimado de US$ 90 mil millones, lo que supone 1,6% del PIB regional.

“Todas las industrias y sectores se han convertido en blanco de ataques y Latinoamérica no es la excepción. En los últimos cinco años, instituciones estatales y grandes empresas han sido víctimas de ataques phishing y hackeos en países como Chile, Argentina, Colombia y Perú”, señala Stefan Deutscher, líder mundial de BCG en Ciberseguridad y consejero líder del Foro Económico Mundial (WEF), en una reciente visita a Chile.

De hecho, en nuestro país la inversión en ciberseguridad fue de US$ 187 millones en 2016, lo que representa tan sólo 0,07% del PIB, por debajo del promedio mundial de 0,12% del PIB. El sector bancario es el que está liderando el aumento de la demanda.